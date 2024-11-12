https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ozkan-ugurun-hic-duyulmamis-sarkisi-canini-cancey-yayinlandi-cem-yilmaz-duyurdu-1090301614.html
Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı 'canını cancey' yayınlandı: Cem Yılmaz duyurdu
Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı 'canını cancey' yayınlandı: Cem Yılmaz duyurdu
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un yeni şarkısı Canını Cancey'i duyurdu. Şarkının sözlerini sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur yazdı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:53+0300
2024-11-12T13:53+0300
2024-11-12T13:53+0300
yaşam
cem yılmaz
özkan uğur
şarkı
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Sanatçı Özkan Uğur'un yeni şarkısı yayınlandı. Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarından yeni şarkı 'canını cancey'i duyurdu.Özkan Uğur 2023'te hayatını kaybetmiştiÖzkan Uğur, uzun süredir savaştığı kansere 8 Temmuz 2023'te yenik düşmüş, vefatıyla sanat dünyasını ve hayranlarını büyük bir yasa boğmuştu.Vefatının ardından hem grup arkadaşları hem diğer sanatçılar tarafından sık sık anılan Özkan Uğur'un daha önce hiç şarkıları da geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlamış ve bu şarkıların ilki 'Severim' olmuştu.Özkan Uğur'dan 'Canını Cancey'Cem Yılmaz da yaptığı açıklamada Özkan Uğur'un yeni bir şarkısını daha 'Özkan Abimin duyulmadık şarkısı tüm dijital platformlarda" diyerek yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/mazhar-alansonun-kizi-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-1088882407.html
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özkan uğur, özkan uğur cem yılmaz, canını caney
özkan uğur, özkan uğur cem yılmaz, canını caney
Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı 'canını cancey' yayınlandı: Cem Yılmaz duyurdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un yeni şarkısı Canını Cancey'i duyurdu. Şarkının sözlerini sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur yazdı.
Sanatçı Özkan Uğur'un yeni şarkısı yayınlandı. Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarından yeni şarkı 'canını cancey'i duyurdu.
Özkan Uğur 2023'te hayatını kaybetmişti
Özkan Uğur, uzun süredir savaştığı kansere 8 Temmuz 2023'te yenik düşmüş, vefatıyla sanat dünyasını ve hayranlarını büyük bir yasa boğmuştu.
Vefatının ardından hem grup arkadaşları hem diğer sanatçılar tarafından sık sık anılan Özkan Uğur'un daha önce hiç şarkıları da geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlamış ve bu şarkıların ilki 'Severim' olmuştu.
Özkan Uğur'dan 'Canını Cancey'
Cem Yılmaz da yaptığı açıklamada Özkan Uğur'un yeni bir şarkısını daha 'Özkan Abimin duyulmadık şarkısı tüm dijital platformlarda" diyerek yayınladı.