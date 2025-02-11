https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/erdogan-turkiye-malezya-ticaret-hacmini-10-milyar-dolara-cikarttik-1093556855.html
Erdoğan: Türkiye-Malezya ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarttık
Erdoğan: Türkiye-Malezya ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarttık
Sputnik Türkiye
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görülmeyi takiben ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yapılacak yardımlar konusunda çağrıda... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T09:33+0300
2025-02-11T09:33+0300
2025-02-11T09:33+0300
dünya
malezya
gazze
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
recep tayyip erdoğan
enver ibrahim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle yer aldı: "(Türkiye-Malezya) Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik""İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir""1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır."Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye yardımlar konusunda ise "Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/cumhurbaskani-erdogana-malezyada-fahri-doktora-unvani-verildi-1093526451.html
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malezya, gazze, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), recep tayyip erdoğan, enver ibrahim
malezya, gazze, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), recep tayyip erdoğan, enver ibrahim
Erdoğan: Türkiye-Malezya ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarttık
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görülmeyi takiben ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yapılacak yardımlar konusunda çağrıda bulunarak "Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle yer aldı:
"(Türkiye-Malezya) Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik"
"İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir"
"1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye yardımlar konusunda ise "Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.