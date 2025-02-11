https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/erdogan-turkiye-malezya-ticaret-hacmini-10-milyar-dolara-cikarttik-1093556855.html

Erdoğan: Türkiye-Malezya ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarttık

Erdoğan: Türkiye-Malezya ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarttık

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görülmeyi takiben ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yapılacak yardımlar konusunda çağrıda... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T09:33+0300

2025-02-11T09:33+0300

2025-02-11T09:33+0300

dünya

malezya

gazze

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

recep tayyip erdoğan

enver ibrahim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle yer aldı: "(Türkiye-Malezya) Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik""İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir""1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır."Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye yardımlar konusunda ise "Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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malezya, gazze, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), recep tayyip erdoğan, enver ibrahim