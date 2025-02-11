https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbulda-yarin-okullar-tatil-oldu--1093579892.html
İstanbul'da yarın okullar tatil oldu
İstanbul'da yarın okullar tatil oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde olumsuz hava... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T18:23+0300
2025-02-11T18:23+0300
2025-02-11T18:30+0300
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kar fırtınası
kar tatili
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü şehir genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınırken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile çalışanlar da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-valiliginden-kar-tatili-duyurusu-bugun-hangi-ilcelerde-okullar-tatil-yarin-okullar-tatil-1093570366.html
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İstanbul'da yarın okullar tatil oldu
18:23 11.02.2025 (güncellendi: 18:30 11.02.2025)
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü şehir genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınırken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile çalışanlar da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.