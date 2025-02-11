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İstanbul'da yarın okullar tatil oldu
İstanbul'da yarın okullar tatil oldu
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İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde olumsuz hava... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü şehir genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınırken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile çalışanlar da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-valiliginden-kar-tatili-duyurusu-bugun-hangi-ilcelerde-okullar-tatil-yarin-okullar-tatil-1093570366.html
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tatil, resmi tatil, ara tatil, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili

İstanbul'da yarın okullar tatil oldu

18:23 11.02.2025 (güncellendi: 18:30 11.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü şehir genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınırken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile çalışanlar da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği'nden kar tatili duyurusu: Bugün hangi ilçelerde okullar tatil? Yarın okullar tatil edilecek mi?
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