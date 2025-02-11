https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbulda-yarin-okullar-tatil-oldu--1093579892.html

İstanbul'da yarın okullar tatil oldu

İstanbul'da yarın okullar tatil oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava koşulları, şehirde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde olumsuz hava... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T18:23+0300

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü şehir genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınırken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile çalışanlar da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-valiliginden-kar-tatili-duyurusu-bugun-hangi-ilcelerde-okullar-tatil-yarin-okullar-tatil-1093570366.html

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tatil, resmi tatil, ara tatil, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili