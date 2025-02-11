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İstanbul'da kar etkili oldu: Yarın üniversiteler tatil mi?
İstanbul'da kar etkili oldu: Yarın üniversiteler tatil mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kar tatili haberinin ardından öğrenciler, üniversitelerin de tatil edilmesi yönünde beklenti içine girdi.İstanbul Valisi Davut Gül, şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Vali Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.Valilik açıklamasında üniversitelerle ilgili herhangi bir karara yer verilmedi. Üniversitelerin tatil olup olmayacağı, ilgili rektörlüklerin yapacağı resmi açıklamalarla netleşecek. Öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelerin de kar tatiline dahil edilip edilmeyeceğini merakla beklerken açıklama henüz gelmedi.
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kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, okul, özel okul, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul valiliği, kar yağışı, kar fırtınası, kar
kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, okul, özel okul, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul valiliği, kar yağışı, kar fırtınası, kar

İstanbul'da kar etkili oldu: Yarın üniversiteler tatil mi?

21:49 11.02.2025 (güncellendi: 22:01 11.02.2025)
© AAistanbul üniversitesi
istanbul üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Üniversitelerle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar tatilinin üniversiteleri kapsayıp kapsamayacağı, rektörlüklerin yapacağı açıklamalarla netleşecek.
Kar tatili haberinin ardından öğrenciler, üniversitelerin de tatil edilmesi yönünde beklenti içine girdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Vali Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Valilik açıklamasında üniversitelerle ilgili herhangi bir karara yer verilmedi. Üniversitelerin tatil olup olmayacağı, ilgili rektörlüklerin yapacağı resmi açıklamalarla netleşecek. Öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelerin de kar tatiline dahil edilip edilmeyeceğini merakla beklerken açıklama henüz gelmedi.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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İstanbul'da yarın okullar tatil oldu
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