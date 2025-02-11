https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/imf-baskanindan-yapay-zeka-uyarisi-isgucu-piyasasinda-tsunami-etkisi-yaratacak-1093580010.html
IMF Başkanı'ndan 'yapay zeka' uyarısı: 'İşgücü piyasasında tsunami etkisi yaratacak'
IMF Başkanı'ndan 'yapay zeka' uyarısı: 'İşgücü piyasasında tsunami etkisi yaratacak'
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan IMF Başkanı Georgieva, yapay zekanın... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T18:32+0300
2025-02-11T18:32+0300
2025-02-11T18:32+0300
ekonomi
uluslararası para fonu (imf)
imf
abd
donald trump
kristalina georgieva
birleşik arap emirlikleri (bae)
yapay zeka
işgücü
işgücü kaybı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı konuşmada, yapay zekanın kullanılmaya başlanmasının işgücü piyasası üzerinde tsunami etkisi yaratacağını söyledi.Georgieva, “Gelişmiş ekonomilerde işlerin yüzde 60'ı kısa bir süre içinde ya güçlenecek ve daha verimli hale gelecek, dönüşecek ya da yok olacak” dedi.IMF Başkanı Georgieva bu rakamın gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 40, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 26 olacağını söyledi.IMF Başkanı konuşmasında ayrıca söz konusu bu durumun yoksul ülkelerin yapay zeka gibi 'güçlü bir üretkenlik itici gücünden' mahrum kaldığı anlamına geldiğini vurguladı.'ABD'nin tarifelerinin dünya ekonomisine etkisini anlamak için erken'Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisini anlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin görüşleri sorulan Georgieva şu cümleleri kaydetti:Georgieva, dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen birçok nokta olduğunu belirterek, "Enflasyon konusunda da işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünyanın bazı bölgelerinde (ekonomik) yavaşlama söz konusu olursa, bu durum merkez bankalarını faizi düşürmeye itebilir" dedi.
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uluslararası para fonu (imf), imf, abd, donald trump, kristalina georgieva, birleşik arap emirlikleri (bae), yapay zeka, işgücü, işgücü kaybı
uluslararası para fonu (imf), imf, abd, donald trump, kristalina georgieva, birleşik arap emirlikleri (bae), yapay zeka, işgücü, işgücü kaybı
IMF Başkanı'ndan 'yapay zeka' uyarısı: 'İşgücü piyasasında tsunami etkisi yaratacak'
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan IMF Başkanı Georgieva, yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisinin bir tsunami gibi olduğunu dile getirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı konuşmada, yapay zekanın kullanılmaya başlanmasının işgücü piyasası üzerinde tsunami etkisi yaratacağını söyledi.
Georgieva, “Gelişmiş ekonomilerde işlerin yüzde 60'ı kısa bir süre içinde ya güçlenecek ve daha verimli hale gelecek, dönüşecek ya da yok olacak” dedi.
IMF Başkanı Georgieva bu rakamın gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 40, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 26 olacağını söyledi.
IMF Başkanı konuşmasında ayrıca söz konusu bu durumun yoksul ülkelerin yapay zeka gibi 'güçlü bir üretkenlik itici gücünden' mahrum kaldığı anlamına geldiğini vurguladı.
'ABD'nin tarifelerinin dünya ekonomisine etkisini anlamak için erken'
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisini anlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin görüşleri sorulan Georgieva şu cümleleri kaydetti:
ABD'nin tarifeleri henüz gelişen bir hikaye. Elimizde olan bilgiler, önceden de gelmesini beklediğimiz ticaret politika unsurları. Bilmediğimiz kısmı, bu politikalara reaksiyonun nasıl olacağı. Tüketicilerin, işletmelerin ve diğer ülkelerin nasıl tepki vereceği. Dolayısıyla, dünya ekonomisi üzerindeki etkiyi düşündüğümde, size cevabım bugün bunu söylemek için çok erken olduğu.
Georgieva, dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen birçok nokta olduğunu belirterek, "Enflasyon konusunda da işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünyanın bazı bölgelerinde (ekonomik) yavaşlama söz konusu olursa, bu durum merkez bankalarını faizi düşürmeye itebilir" dedi.