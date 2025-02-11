https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/imf-baskanindan-yapay-zeka-uyarisi-isgucu-piyasasinda-tsunami-etkisi-yaratacak-1093580010.html

IMF Başkanı'ndan 'yapay zeka' uyarısı: 'İşgücü piyasasında tsunami etkisi yaratacak'

IMF Başkanı'ndan 'yapay zeka' uyarısı: 'İşgücü piyasasında tsunami etkisi yaratacak'

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan IMF Başkanı Georgieva, yapay zekanın... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T18:32+0300

2025-02-11T18:32+0300

2025-02-11T18:32+0300

ekonomi

uluslararası para fonu (imf)

imf

abd

donald trump

kristalina georgieva

birleşik arap emirlikleri (bae)

yapay zeka

işgücü

işgücü kaybı

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı konuşmada, yapay zekanın kullanılmaya başlanmasının işgücü piyasası üzerinde tsunami etkisi yaratacağını söyledi.Georgieva, “Gelişmiş ekonomilerde işlerin yüzde 60'ı kısa bir süre içinde ya güçlenecek ve daha verimli hale gelecek, dönüşecek ya da yok olacak” dedi.IMF Başkanı Georgieva bu rakamın gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 40, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 26 olacağını söyledi.IMF Başkanı konuşmasında ayrıca söz konusu bu durumun yoksul ülkelerin yapay zeka gibi 'güçlü bir üretkenlik itici gücünden' mahrum kaldığı anlamına geldiğini vurguladı.'ABD'nin tarifelerinin dünya ekonomisine etkisini anlamak için erken'Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisini anlamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin görüşleri sorulan Georgieva şu cümleleri kaydetti:Georgieva, dolayısıyla bilinen ve bilinmeyen birçok nokta olduğunu belirterek, "Enflasyon konusunda da işlerin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Eğer dünyanın bazı bölgelerinde (ekonomik) yavaşlama söz konusu olursa, bu durum merkez bankalarını faizi düşürmeye itebilir" dedi.

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uluslararası para fonu (imf), imf, abd, donald trump, kristalina georgieva, birleşik arap emirlikleri (bae), yapay zeka, işgücü, işgücü kaybı