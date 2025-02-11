https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/galatasaray-ve-fenerbahcenin-avrupa-ligi-hakemleri-aciklandi-1093567261.html

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T13:21+0300

2025-02-11T13:21+0300

2025-02-11T13:21+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

avrupa

hakem

uefa

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UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hakemi kim?UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi kim?Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak.Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/galatasaray-mauro-icardiyi-kadrodan-cikardi-super-lig-listesinde-yer-almayacak-1093549953.html

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galatasaray, fenerbahçe, avrupa, hakem, uefa