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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T13:21+0300
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UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hakemi kim?UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi kim?Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak.Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.
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galatasaray, fenerbahçe, avrupa, hakem, uefa
galatasaray, fenerbahçe, avrupa, hakem, uefa

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı

13:21 11.02.2025
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hakemi kim?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi kim?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?

AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.
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