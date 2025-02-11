https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/galatasaray-ve-fenerbahcenin-avrupa-ligi-hakemleri-aciklandi-1093567261.html
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T13:21+0300
2025-02-11T13:21+0300
2025-02-11T13:21+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
avrupa
hakem
uefa
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UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hakemi kim?UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi kim?Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak.Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/galatasaray-mauro-icardiyi-kadrodan-cikardi-super-lig-listesinde-yer-almayacak-1093549953.html
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galatasaray, fenerbahçe, avrupa, hakem, uefa
galatasaray, fenerbahçe, avrupa, hakem, uefa
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hakemi kim?
UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi kim?
Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?
AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak.
Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.