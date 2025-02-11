https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/g20de-en-dusuk-issizlik-orani-rusyada-1093555937.html
G20’de en düşük işsizlik oranı Rusya’da
G20’de en düşük işsizlik oranı Rusya’da
Sputnik Türkiye
Rusya geçen yıl dünyanın en büyük ekonomileri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülke olurken işsizlik oranındaki en güçlü artış Kanada'da gerçekleşti. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T08:50+0300
2025-02-11T08:50+0300
2025-02-11T08:49+0300
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Sputnik’in, G20 ülkelerinin istatistik kurumlarının verilerine dayanarak yaptığı analize göre, en büyük 20 ekonomi arasında en düşük işsizlik oranı 2024 yılında Rusya’da gerçekleşti.Rusya İstatistik Kurumu, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’da 2023’te yüzde 3 olan işsizlik oranı geçen yıl yüzde 2.3’e gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyeyi gördü. Bu rakam, tüm G20 ülkeleri arasındaki en düşük seviye oldu.Japonya ve Meksika'da işsizlik oranı yüzde 2.4 seviyesinde gerçekleşirken diğer ülkelerde bu oran yüzde 3’ün üzerinde kaldı. En yüksek işsizlik oranlarından biri, yüzde 32.1 ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kaydedildi.Dünyanın en büyük ekonomilerin büyük kısmında işsizlik oranı azaldı ya da değişmedi. En büyük düşüş Brezilya’da görülürken bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde 7.4’ten 6.2’ye geriledi. İtalya’da bu oran 0.9 puan azalarak yüzde 6.2 olarak gerçekleşirken Hindistan’da 0.35’lik gerilemeyle yüzde 8.3 oldu.Türkiye’de, 10 Şubat 2025 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2024 yılı Aralık ayında 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.Öte yandan bazı G20 ekonomilerinde işsizlik oranında artış yaşandı. Kanada’daki oran 0.9 puanlık artışla yüzde 6.7'ye yükseldi. Kanada bu alanda en fazla artış gösteren ülke oldu. Güney Kore de işsizlik oranında büyük artış yaşayan ülkelerden biri olurken yüzde 3.2'den yüzde 3.7’e çıkan işsizlikte 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/macaristan-ukrayna-turkakima-saldirmamayi-taahhut-etti-1093554412.html
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dünya, g20, işsizlik, rusya, japonya, meksika, güney afrika, brezilya, türkiye, rusya istatistik kurumu
dünya, g20, işsizlik, rusya, japonya, meksika, güney afrika, brezilya, türkiye, rusya istatistik kurumu
G20’de en düşük işsizlik oranı Rusya’da
Rusya geçen yıl dünyanın en büyük ekonomileri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülke olurken işsizlik oranındaki en güçlü artış Kanada'da gerçekleşti.
Sputnik’in, G20 ülkelerinin istatistik kurumlarının verilerine dayanarak yaptığı analize göre, en büyük 20 ekonomi arasında en düşük işsizlik oranı 2024 yılında Rusya’da gerçekleşti.
Rusya İstatistik Kurumu, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’da 2023’te yüzde 3 olan işsizlik oranı geçen yıl yüzde 2.3’e gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyeyi gördü. Bu rakam, tüm G20 ülkeleri arasındaki en düşük seviye oldu.
Japonya ve Meksika'da işsizlik oranı yüzde 2.4 seviyesinde gerçekleşirken diğer ülkelerde bu oran yüzde 3’ün üzerinde kaldı. En yüksek işsizlik oranlarından biri, yüzde 32.1 ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kaydedildi.
Dünyanın en büyük ekonomilerin büyük kısmında işsizlik oranı azaldı ya da değişmedi. En büyük düşüş Brezilya’da görülürken bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde 7.4’ten 6.2’ye geriledi. İtalya’da bu oran 0.9 puan azalarak yüzde 6.2 olarak gerçekleşirken Hindistan’da 0.35’lik gerilemeyle yüzde 8.3 oldu.
Türkiye’de, 10 Şubat 2025 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2024 yılı Aralık ayında 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan bazı G20 ekonomilerinde işsizlik oranında artış yaşandı. Kanada’daki oran 0.9 puanlık artışla yüzde 6.7'ye yükseldi. Kanada bu alanda en fazla artış gösteren ülke oldu. Güney Kore de işsizlik oranında büyük artış yaşayan ülkelerden biri olurken yüzde 3.2'den yüzde 3.7’e çıkan işsizlikte 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.