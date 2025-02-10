https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/cumhurbaskani-erdogana-malezyada-fahri-doktora-unvani-verildi-1093526451.html

Erdoğan: İsrail'le ticari ilişkilerimizi tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk

Erdoğan: İsrail'le ticari ilişkilerimizi tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora unvanı verildi. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T10:55+0300

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Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora unvanı verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında konuşarak "Adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz" dedi. "Ekonomiden diplomasiye, ticaretten güvenliğe sorunların çözümü için yeni bir anlayışa, yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var" diyen Erdoğan "Her şeyden önce nüfusu yaklaşık 2 milyarı aşan İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının kendisi adil olmadığı için adalet de dağıtamaz" değerlendirmesini yaptı. "Gazze'ye gönderdiğimiz 100 bin tonu aşan insani yardımın yanı sıra İsrail'le ticari ilişkilerimizi tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk. Saldırıların sona ermesi ve Çok baskı gördük, tehdit edildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/cumhurbaskani-erdogan-asya-turuna-cikiyor-malezya-endonezya-ve-pakistana-gidecek-1093504885.html

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malezya, kuala lumpur, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, sultan nazrin şah