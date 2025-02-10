https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ege-denizinde-52-buyuklugunde-deprem-1093549058.html

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 23.16'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

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AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. Bu sefer 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 23.16'da meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/marmaris-ve-fethiyede-deniz-cekildi-adaciklar-olustu-1093539795.html

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