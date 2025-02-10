https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ege-denizinde-52-buyuklugunde-deprem-1093549058.html
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 23.16'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T23:30+0300
2025-02-10T23:30+0300
2025-02-10T23:56+0300
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AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. Bu sefer 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 23.16'da meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/marmaris-ve-fethiyede-deniz-cekildi-adaciklar-olustu-1093539795.html
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Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
23:30 10.02.2025 (güncellendi: 23:56 10.02.2025)
AFAD, saat 23.16'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. Bu sefer 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 23.16'da meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.