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Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 23.16'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. Bu sefer 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 23.16'da meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/marmaris-ve-fethiyede-deniz-cekildi-adaciklar-olustu-1093539795.html
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Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

23:30 10.02.2025 (güncellendi: 23:56 10.02.2025)
Ege deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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AFAD, saat 23.16'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde bir deprem daha kayıtlara geçtiği bilgisini verdi. Bu sefer 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 23.16'da meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Depremle ilgili olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
Fethiye deniz çekilmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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Marmaris ve Fethiye’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu
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