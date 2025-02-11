https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ayvalik-gomec-ve-edremitte-de-sular-cekildi-yuzerek-gidilen-adacik-yuruyerek-ulasilir-oldu-1093550332.html
Ayvalık, Gömeç ve Edremit'te de sular çekildi: Yüzerek gidilen adacık yürüyerek ulaşılır oldu
Ayvalık, Gömeç ve Edremit'te de sular çekildi: Yüzerek gidilen adacık yürüyerek ulaşılır oldu
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki depremler sonrası daha çok dikkat çeken kıyılarda su çekilme olaylarının yaşandığı yerlere Balıkesir'in Ayvalık... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T01:46+0300
2025-02-11T01:46+0300
2025-02-11T01:50+0300
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ayvalık
edremit
santorini adası
akçay
su
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Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinde deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle ilgili bölgede yaşayanlar Santorini Adası çevresindeki depremlerin bağlantısız olduğunu belirtti. Ortak gözleme göre her yıl yaşanan geri çekilme yeni bir olay değil, ancak bu yıl daha fazla seviyede su çekilmesi söz konusu. Ayvalık'ta kıyıdaki restoranlardan birinin işletmecisi Osman Acar Bozyel, deniz suyunun çekilmesinin hemen hemen her yıl yaşandığını söyledi ve şunları ifade etti:Ayvalık ilçesinde, kuvvetli poyrazla birlikte deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle çok sayıda balıkçı teknesinin karaya oturduğu da görüldü.Sahilkent, Altınova ve ünlü Sarımsaklı plajlarının da bulunduğu Küçükköy Mahallesi'nde su çekilmeleri açıkça görülebiliyor.Akçay'da 40 metre çekildiEdremit ilçesinin Akçay Mahallesi sahilinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıya 30 metre uzaklıkta bulunan, daha önce yüzerek ulaşılan ortasından su fışkıran bir adacık yürüyerek ulaşılabilir hale geldi.Akçay'daki yazlığına gelen Mustafa Sipahi ise kıyı ile adacık arasındaki derinliğin yaklaşık bir metre olduğunu aktararak, "Burasının en az 1 metre derinliği var. Şimdi hayret yürüyerek gidiyoruz karşıya. Bunun anlamını biz çözemiyorduk ama bu depremden tedirgin oluyor millet" ifadelerini kullandı.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Adrameytieon Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen, çekilmenin mevsimsel gelgitlerle ilgili olduğunu söyledi.Her yıl ocak-şubat aylarında kıyılarda gelgit yaşandığını belirten Özgen şu açıklamayı yaptı:Gömeç ilçesinde ise Keremköy ile Kızko sahilinde de deniz suyunun yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/marmaris-ve-fethiyede-deniz-cekildi-adaciklar-olustu-1093539795.html
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ayvalık, edremit, santorini adası, akçay, su, geri çekilme
ayvalık, edremit, santorini adası, akçay, su, geri çekilme
Ayvalık, Gömeç ve Edremit'te de sular çekildi: Yüzerek gidilen adacık yürüyerek ulaşılır oldu
01:46 11.02.2025 (güncellendi: 01:50 11.02.2025)
Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki depremler sonrası daha çok dikkat çeken kıyılarda su çekilme olaylarının yaşandığı yerlere Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçeleri de eklendi. Ayvalık'ta çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Edremit'in Akçay mahallesinde yüzerek gidilen adacığa bölge sakinleri artık yürüyerek ulaşıyor.
Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinde deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle ilgili bölgede yaşayanlar Santorini Adası çevresindeki depremlerin bağlantısız olduğunu belirtti.
Ortak gözleme göre her yıl yaşanan geri çekilme yeni bir olay değil, ancak bu yıl daha fazla seviyede su çekilmesi söz konusu.
Ayvalık'ta kıyıdaki restoranlardan birinin işletmecisi Osman Acar Bozyel, deniz suyunun çekilmesinin hemen hemen her yıl yaşandığını söyledi ve şunları ifade etti:
"Gözlemlediğim kadarıyla bu yıl önceki yıllara nazaran daha fazla çekilme oldu. Ben 12 yıldır burada hizmet veriyorum ve deniz suyunun çekilmesine artık alıştım. Bu yıl her seneden biraz daha fazla seviyede su çekilmesi mevcut."
Ayvalık ilçesinde, kuvvetli poyrazla birlikte deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle çok sayıda balıkçı teknesinin karaya oturduğu da görüldü.
Sahilkent, Altınova ve ünlü Sarımsaklı plajlarının da bulunduğu Küçükköy Mahallesi'nde su çekilmeleri açıkça görülebiliyor.
Akçay'da 40 metre çekildi
Edremit ilçesinin Akçay Mahallesi sahilinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıya 30 metre uzaklıkta bulunan, daha önce yüzerek ulaşılan ortasından su fışkıran bir adacık yürüyerek ulaşılabilir hale geldi.
Akçay'daki yazlığına gelen Mustafa Sipahi ise kıyı ile adacık arasındaki derinliğin yaklaşık bir metre olduğunu aktararak, "Burasının en az 1 metre derinliği var. Şimdi hayret yürüyerek gidiyoruz karşıya. Bunun anlamını biz çözemiyorduk ama bu depremden tedirgin oluyor millet" ifadelerini kullandı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Adrameytieon Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen, çekilmenin mevsimsel gelgitlerle ilgili olduğunu söyledi.
Her yıl ocak-şubat aylarında kıyılarda gelgit yaşandığını belirten Özgen şu açıklamayı yaptı:
"Yakın dönemde bu sismik dalgalanmalar ve Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki hareketlenmeler biraz daha bu sene bu gelgiti sanırım ön plana çıkardı, fakat bununla ilgisiz."
Gömeç ilçesinde ise Keremköy ile Kızko sahilinde de deniz suyunun yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü.