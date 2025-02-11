https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dunyada-milyonlarca-insan-bu-sendromu-yasiyor-peki-siz-tukenmis-misiniz-10-soruda-bunu-test-edin-1093563262.html

Dünyada milyonlarca insan bu sendromu yaşıyor. Peki siz 'Tükenmiş' misiniz? 10 soruda bunu test edin!

Dünyada milyonlarca insan bu sendromu yaşıyor. Peki siz 'Tükenmiş' misiniz? 10 soruda bunu test edin!

Sputnik Türkiye

Tükenmişlik sendromu hızla yayılırken, 'tükenmişlik sendromu'nun en önemli 10 belirtisi nedir? 10 soruda 'tükenmiş misiniz?' test edin. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T11:39+0300

2025-02-11T11:39+0300

2025-02-11T11:42+0300

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‘Kendimi tükenmiş hissediyorum’, ‘çok yorgunum’, ‘çalışmak istemiyorum, yataktan kalkmak bile çok zor geliyor’, ‘herkesi geride bırakıp kaçmak istiyorum’… Bu ve benzeri şikayetlerden yakınanların sayısı günümüzde hızla artıyor. Peki tükenmişlik sendromu nedir? Tükenmiş sendromunun belirtileri nelerdir? 10 soruda bu test edin....Fiziksel, ruhsal ve zihinsel belirtilere dikkat Modern çağın yol açtığı önemli sorunlardan biri; tükenmişlik sendromu! Günlük yaşamın aşırı koşuşturmacasında; aşırı iş yükünden ‘hayır’ diyememeye ve sınır koymada güçlük çekmeye, ekonomik zorluklardan mükemmeliyetçi kişilik yapısına dek bir çok faktör kişinin kendini tükenmiş hissetmesine yol açabiliyor.Tükenmişlik sendromunu neler tetikliyor?"Günümüzde yoğun rekabet koşulları, işyerinde ve evde uzun çalışma saatleri, ekonomik sıkıntılar, toplumsal güvenlikle ilgili üzücü haberler ya da sosyal medyada insanların sürekli eğlendiği, mutlu olduğu, tatil yaptığı ütopik yaşamların gerçekliğine dair yanılsamalar gibi çok sayıda etken kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yıpranıp kendini tükenmiş hissetmesine neden olabiliyor." diyen Acıbadem Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, tükenmişlik sendromunun bireyin normal şartlarda profesyonel yaşamdaki kariyerinden, arkadaşlıklarından veya ailesindeki sosyal etkileşimlerinden aldığı keyfi azaltan, kendini başarısız ve değersiz görmesine neden olan tükenmişlik sendromu tıbbi bir tanı olmasa da ciddi ve mutlaka profesyonel psikolojik destek almayı gerektiren bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. 10 soruda ‘tükenmişlik’ testi!Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, hazırladığı 10 soruluk testte, yanıtlarınızın 5 ve üzeri ‘evet’ olmasının, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebildiğini belirterek “Tükenmişlik sendromu kendiliğinden geçebilen bir durum değildir, mutlaka psikolojik olarak destek almanız gerekir” diyor. İşte 10 soru;Tükenmişlik sendromundan nasıl korunulur?

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