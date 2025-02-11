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Dünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor
Dünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor
Sputnik Türkiye
12. Dünya Hükümetler Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bugün başladı. İki günlük zirveye 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanı katılırken... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen ve yapay zekanın ana gündem maddeleri arasında yer aldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) Dubai'de başladı. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümetin delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı bekleniyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan zirveyle iligli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ise şunları kaydetti:BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini belirterek, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/haham-koganin-katillerine-mitten-operasyon-bae-isbirligi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1090860157.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, muhammed bin zayed al nahyan, muhammed bin raşid al maktum, dünya hükümetler zirvesi
birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, muhammed bin zayed al nahyan, muhammed bin raşid al maktum, dünya hükümetler zirvesi

Dünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor

12:34 11.02.2025
© AA / Waleed ZeinDünya Hükümetler Zirvesi 2025
Dünya Hükümetler Zirvesi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA / Waleed Zein
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12. Dünya Hükümetler Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bugün başladı. İki günlük zirveye 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanı katılırken 140 hükümet delegasyonu çeşitli temalardaki oturumlara katılacak.
"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen ve yapay zekanın ana gündem maddeleri arasında yer aldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) Dubai'de başladı. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümetin delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan zirveyle iligli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Hükümetleri Zirvesi, toplumların tek tek ele alınamayan zorluklarla yüzleşmek için uyumlu ve ortak iş birliği çabalarına acil ihtiyaç duyduğu bir zamanda diyalog, vizyon ve fikir alışverişi için küresel bir platform sunuyor."
© SputnikDünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor
Dünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Sputnik
BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ise şunları kaydetti:
“Dünya Hükümetleri Zirvesi'ne artan uluslararası katılım, dönüştürücü ve tarihi değişimin kritik bir zamanında hükümetler için birinci sınıf küresel forum olarak konumunu pekiştiriyor.”
BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini belirterek, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
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