https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dunya-hukumetler-zirvesi-insanlik-tamamen-farkli-bir-donum-noktasinda-ve-yeni-bir-doneme-giriyor-1093564572.html

Dünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor

Dünya Hükümetler Zirvesi: İnsanlık, tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor

Sputnik Türkiye

12. Dünya Hükümetler Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bugün başladı. İki günlük zirveye 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanı katılırken... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T12:34+0300

2025-02-11T12:34+0300

2025-02-11T12:34+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

dubai

muhammed bin zayed al nahyan

muhammed bin raşid al maktum

dünya hükümetler zirvesi

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"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen ve yapay zekanın ana gündem maddeleri arasında yer aldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) Dubai'de başladı. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümetin delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı bekleniyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan zirveyle iligli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ise şunları kaydetti:BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini belirterek, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

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birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, muhammed bin zayed al nahyan, muhammed bin raşid al maktum, dünya hükümetler zirvesi