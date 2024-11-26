https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/haham-koganin-katillerine-mitten-operasyon-bae-isbirligi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1090860157.html

Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti

Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T22:22+0300

2024-11-26T22:22+0300

2024-11-26T22:22+0300

israil- filistin çatışması

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

emniyet

operasyon

yakalama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Bakanlık, Türk yetkililere 'faillerin tutuklanmasında gösterdikleri işbirliği' için teşekkür ederken daha fazla ayrıntı vermedi.BAE yetkilileri, aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek vatandaşının tutuklandıklarını açıkladı.Kogan'ın ölümüne ilişkin detay verilmezken Emirlik yetkilileri cinayetin nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.İsrailli yetkililer ise Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını belirterek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirmişti.Kogan'ın birkaç yıldır BAE'de yaşadığı ifade edilirken ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunduğu dile getirildi. Perşembe günü kayıp olduğu bildirilen Kogan'ın cesedi Pazar günü bulunmuştu.MİT ve Emniyet tarafından yakalandıGüvenlik kaynaklarından medya kuruluşlarına yapılan açıklamada da, "İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Zvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır" cümlesine yer verildi.Ne olmuştu?Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak 'olayın 3 failinin' gözaltına alındığını açıklamıştı.BAE İçişleri Bakanlığı'nın X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan'ın öldüğünün doğrulandığı belirtilmişti."BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı" bilgisine yer verilen açıklamada, toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-kabinesi-lubnan-ile-ateskesi-onayladi-1090859106.html

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, emniyet, operasyon, yakalama