https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/haham-koganin-katillerine-mitten-operasyon-bae-isbirligi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1090860157.html
Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti
Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T22:22+0300
2024-11-26T22:22+0300
2024-11-26T22:22+0300
israil- filistin çatışması
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israil
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Bakanlık, Türk yetkililere 'faillerin tutuklanmasında gösterdikleri işbirliği' için teşekkür ederken daha fazla ayrıntı vermedi.BAE yetkilileri, aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek vatandaşının tutuklandıklarını açıkladı.Kogan'ın ölümüne ilişkin detay verilmezken Emirlik yetkilileri cinayetin nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.İsrailli yetkililer ise Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını belirterek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirmişti.Kogan'ın birkaç yıldır BAE'de yaşadığı ifade edilirken ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunduğu dile getirildi. Perşembe günü kayıp olduğu bildirilen Kogan'ın cesedi Pazar günü bulunmuştu.MİT ve Emniyet tarafından yakalandıGüvenlik kaynaklarından medya kuruluşlarına yapılan açıklamada da, "İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Zvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır" cümlesine yer verildi.Ne olmuştu?Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak 'olayın 3 failinin' gözaltına alındığını açıklamıştı.BAE İçişleri Bakanlığı'nın X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan'ın öldüğünün doğrulandığı belirtilmişti."BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı" bilgisine yer verilen açıklamada, toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştı.
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, emniyet, operasyon, yakalama
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, emniyet, operasyon, yakalama
Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların tutuklanmasına Türk makamlarının yardımcı olduğu açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Bakanlık, Türk yetkililere 'faillerin tutuklanmasında gösterdikleri işbirliği' için teşekkür ederken daha fazla ayrıntı vermedi.
BAE yetkilileri, aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek vatandaşının tutuklandıklarını açıkladı.
Kogan'ın ölümüne ilişkin detay verilmezken Emirlik yetkilileri cinayetin nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.
İsrailli yetkililer ise Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını belirterek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirmişti.
Kogan'ın birkaç yıldır BAE'de yaşadığı ifade edilirken ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunduğu dile getirildi. Perşembe günü kayıp olduğu bildirilen Kogan'ın cesedi Pazar günü bulunmuştu.
MİT ve Emniyet tarafından yakalandı
Güvenlik kaynaklarından medya kuruluşlarına yapılan açıklamada da, "İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Zvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır" cümlesine yer verildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak 'olayın 3 failinin' gözaltına alındığını açıklamıştı.
BAE İçişleri Bakanlığı'nın X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan'ın öldüğünün doğrulandığı belirtilmişti.
"BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı" bilgisine yer verilen açıklamada, toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştı.