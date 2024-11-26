Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kış Geliyor: Avrupa'nın Enerji Krizinde Yangın Bacayı Sarıyor
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Bloklar yavaş yavaş oluşuyor. Vekalet savaşları yaşanacak gibi gözüküyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/haham-koganin-katillerine-mitten-operasyon-bae-isbirligi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1090860157.html
Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti
Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T22:22+0300
2024-11-26T22:22+0300
israil- filistin çatışması
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
emniyet
operasyon
yakalama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Bakanlık, Türk yetkililere 'faillerin tutuklanmasında gösterdikleri işbirliği' için teşekkür ederken daha fazla ayrıntı vermedi.BAE yetkilileri, aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek vatandaşının tutuklandıklarını açıkladı.Kogan'ın ölümüne ilişkin detay verilmezken Emirlik yetkilileri cinayetin nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.İsrailli yetkililer ise Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını belirterek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirmişti.Kogan'ın birkaç yıldır BAE'de yaşadığı ifade edilirken ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunduğu dile getirildi. Perşembe günü kayıp olduğu bildirilen Kogan'ın cesedi Pazar günü bulunmuştu.MİT ve Emniyet tarafından yakalandıGüvenlik kaynaklarından medya kuruluşlarına yapılan açıklamada da, "İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Zvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır" cümlesine yer verildi.Ne olmuştu?Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak 'olayın 3 failinin' gözaltına alındığını açıklamıştı.BAE İçişleri Bakanlığı'nın X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan'ın öldüğünün doğrulandığı belirtilmişti."BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı" bilgisine yer verilen açıklamada, toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/israil-kabinesi-lubnan-ile-ateskesi-onayladi-1090859106.html
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, emniyet, operasyon, yakalama
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, emniyet, operasyon, yakalama

Haham Kogan’ın katillerine MİT'ten operasyon: BAE, işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti

22:22 26.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların tutuklanmasına Türk makamlarının yardımcı olduğu açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Bakanlık, Türk yetkililere 'faillerin tutuklanmasında gösterdikleri işbirliği' için teşekkür ederken daha fazla ayrıntı vermedi.
BAE yetkilileri, aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek vatandaşının tutuklandıklarını açıkladı.
Kogan'ın ölümüne ilişkin detay verilmezken Emirlik yetkilileri cinayetin nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.
İsrailli yetkililer ise Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını belirterek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirmişti.
Kogan'ın birkaç yıldır BAE'de yaşadığı ifade edilirken ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunduğu dile getirildi. Perşembe günü kayıp olduğu bildirilen Kogan'ın cesedi Pazar günü bulunmuştu.

MİT ve Emniyet tarafından yakalandı

Güvenlik kaynaklarından medya kuruluşlarına yapılan açıklamada da, "İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Zvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır" cümlesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak 'olayın 3 failinin' gözaltına alındığını açıklamıştı.
BAE İçişleri Bakanlığı'nın X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan'ın öldüğünün doğrulandığı belirtilmişti.
"BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı" bilgisine yer verilen açıklamada, toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştı.
An Israeli left-wing activist holds an Israeli flag next to a Lebanese flag during a rally by the group supporting the Saudi Peace Initiative outside the Prime Minister's residence in Jerusalem, Wednesday, March 28, 2007. Arab leaders opened a summit Wednesday to revive a plan for peace with Israel, with U.S. allies trying to enlist other Arabs in efforts to win Israeli and Western acceptance of the deal. The initiative, first launched by the Arab summit in 2002, offers Israel recognition and permanent peace with all Arab countries in return for Israeli withdrawal from lands captured in the 1967 Mideast war.(AP Photo/Kevin Frayer) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
DÜNYA
İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkesi onayladı
21:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала