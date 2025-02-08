https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dem-partiden-yeni-ocalan-aciklamasi-1093495617.html

DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması

DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasıyla ilgili konuştu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T17:30+0300

2025-02-08T17:30+0300

2025-02-08T17:30+0300

türkiye

abdullah öcalan

pkk

dem parti

tuncer bakırhan

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.Silah bırakma çağrısı iddialarıyla ilgili konuştuDiyarbakır'da partisi tarafından düzenlenen mitingte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tarihi bir süreçten geçildiğini söyledi. Orta Doğu'daki kaos, kriz ve çatışmanın ortasında kapsayıcı olmanın, farklılıkları kabul etmenin ve ötekileştirmemenin en güvenli şey olduğunu kaydeden Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:"Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz. Biz çok şeyler yaşadık ama mücadelemizden vazgeçmedik. Biz çok şeyler gördük ama mücadele etmekten, barışı savunmaktan geri durmadık. Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Emin olun, güzel günler bizi bekliyor. Ölümün olmadığı, canların yitmediği, adaletin, demokrasinin olduğu, kendi iradenizin sizi yönettiği demokratik bir Türkiye'ye az kaldı. Birlikte olursak, örgütlenirsek güçlü bir barışı sağlayabiliriz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tuncer-bakirhan-ocalan-tarihi-bir-cagri-yapacak-1093340383.html

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abdullah öcalan, pkk, dem parti, tuncer bakırhan