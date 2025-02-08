https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dem-partiden-yeni-ocalan-aciklamasi-1093495617.html
DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması
DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasıyla ilgili konuştu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T17:30+0300
2025-02-08T17:30+0300
2025-02-08T17:30+0300
türkiye
abdullah öcalan
pkk
dem parti
tuncer bakırhan
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.Silah bırakma çağrısı iddialarıyla ilgili konuştuDiyarbakır'da partisi tarafından düzenlenen mitingte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tarihi bir süreçten geçildiğini söyledi. Orta Doğu'daki kaos, kriz ve çatışmanın ortasında kapsayıcı olmanın, farklılıkları kabul etmenin ve ötekileştirmemenin en güvenli şey olduğunu kaydeden Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:"Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz. Biz çok şeyler yaşadık ama mücadelemizden vazgeçmedik. Biz çok şeyler gördük ama mücadele etmekten, barışı savunmaktan geri durmadık. Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Emin olun, güzel günler bizi bekliyor. Ölümün olmadığı, canların yitmediği, adaletin, demokrasinin olduğu, kendi iradenizin sizi yönettiği demokratik bir Türkiye'ye az kaldı. Birlikte olursak, örgütlenirsek güçlü bir barışı sağlayabiliriz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tuncer-bakirhan-ocalan-tarihi-bir-cagri-yapacak-1093340383.html
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abdullah öcalan, pkk, dem parti, tuncer bakırhan
abdullah öcalan, pkk, dem parti, tuncer bakırhan
DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasıyla ilgili konuştu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.
Silah bırakma çağrısı iddialarıyla ilgili konuştu
Diyarbakır'da partisi tarafından düzenlenen mitingte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tarihi bir süreçten geçildiğini söyledi. Orta Doğu'daki kaos, kriz ve çatışmanın ortasında kapsayıcı olmanın, farklılıkları kabul etmenin ve ötekileştirmemenin en güvenli şey olduğunu kaydeden Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:
"Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz. Biz çok şeyler yaşadık ama mücadelemizden vazgeçmedik. Biz çok şeyler gördük ama mücadele etmekten, barışı savunmaktan geri durmadık. Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Emin olun, güzel günler bizi bekliyor. Ölümün olmadığı, canların yitmediği, adaletin, demokrasinin olduğu, kendi iradenizin sizi yönettiği demokratik bir Türkiye'ye az kaldı. Birlikte olursak, örgütlenirsek güçlü bir barışı sağlayabiliriz."