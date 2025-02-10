Yapay zeka ürettiği görsellerdeki yazıları genelde yanlış yazıyor: Kendi sorununu kendi açıkladı

“Görsel üretim modelleri, metin ve görsel bileşenlerini birlikte oluşturur. Ancak model, doğrudan bir kelime işlemci gibi harf harf yazı yazmaktan ziyade, görselleri genel kompozisyona göre oluşturur. Bu yüzden bazı kelimeleri eksik, bozuk veya yanlış üretebilir. Modelin temel amacı, metni birebir doğru yazmak değil, verilen açıklamaya en uygun şekilde görsel üretmektir. Dolayısıyla, bazen metin bütünlüğü bozulur çünkü model daha çok görsel estetiğe odaklanır.

Program gerçek dünyadaki tüm yazı tipleri, fontlar ve tabelalarla birebir öğrenme yapmamıştır. Bu nedenle, tabelalar veya logolar üzerindeki metinler genellikle bozulur.”