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Türkiye’de de yetişiyor: 'Ölümsüzlük meyvesi'nin bilinmeyen bir çok yararı bulunuyor
Türkiye’de de yetişiyor: 'Ölümsüzlük meyvesi'nin bilinmeyen bir çok yararı bulunuyor
Sputnik Türkiye
Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendiren ve pek çok hastalığa iyi gelen besin değeriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T10:18+0300
2025-02-08T10:18+0300
sağlik
türkiye
hünnap
bağışıklık sistemi
şifa
ölümsüzlük
meyve
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Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen ve halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, yüksek besin değerleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan ve "Çin hurması" veya "kırmızı hurma" olarak da bilinen hünnap, son yıllarda Türkiye’de de popüler hale geldi.Hasat sezonu genellikle eylül ayının sonunda başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam eden hünnap, özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak ve yarı kurak iklimin hâkim olduğu bölgelerde yetiştiriliyor. Bir hünnap ağacı yaklaşık 20 kilo meyve verebilirken, bu meyvenin hem taze hem de kurutulmuş hali tüketilebilir.Hünnapın faydaları nelerdir?Zengin bir antioksidan kaynağı olan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. Kan basıncını düzenleme, kalp hastalıkları riskini azaltma ve sindirim sistemini destekleme gibi pek çok faydası bulunan bu meyve, aynı zamanda uykusuzluk ve kaygı problemlerine de iyi gelmekte.Yapılan araştırmalara göre, hünnap içerisindeki polisakkaritler serbest radikalleri nötralize ederek iltihabı azaltabilir ve hücre hasarını önleyebilir. Lif açısından zengin yapısı sayesinde sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önler ve tok tutma özelliğiyle kilo vermeye yardımcı olabilir.Hünnap nasıl yetişir?Ilıman iklimi seven hünnap ağacı, iyi drene edilmiş topraklarda ve bol güneş ışığı alan bölgelerde verimli şekilde yetişebiliyor. Hem kırsal alanlarda hem de şehir içindeki bahçelerde yetiştirilebilen hünnap, Türkiye’de 6 farklı çeşidiyle bulunuyor.Günlük tüketim önerisiUzmanlar, hünnap tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor. Günlük olarak 1 ila 3 adet hünnap tüketmenin yeterli olabileceği ifade edilirken, aşırı tüketimin vücutta istenmeyen reaksiyonlara yol açabileceği vurgulandı.
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hünnap, ölümsüzlük meyvesi, hünnapın faydaları, hünnap nasıl yetişir, hünnap tüketimi, bağışıklık güçlendirici besinler, doğal şifalı meyveler, çin hurması, sağlıklı beslenme, antioksidan meyveler
hünnap, ölümsüzlük meyvesi, hünnapın faydaları, hünnap nasıl yetişir, hünnap tüketimi, bağışıklık güçlendirici besinler, doğal şifalı meyveler, çin hurması, sağlıklı beslenme, antioksidan meyveler

Türkiye’de de yetişiyor: 'Ölümsüzlük meyvesi'nin bilinmeyen bir çok yararı bulunuyor

10:18 08.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya onun peşinde ama sadece Türkiye'nin 2 şehrinde yetişiyor: Sayısız faydasıyla nasıl 'sağlık iksiri' oldu?
Dünya onun peşinde ama sadece Türkiye'nin 2 şehrinde yetişiyor: Sayısız faydasıyla nasıl 'sağlık iksiri' oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendiren ve pek çok hastalığa iyi gelen besin değeriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bu şifalı meyve, son yıllarda popülerliğini artırıyor.
Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen ve halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, yüksek besin değerleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan ve "Çin hurması" veya "kırmızı hurma" olarak da bilinen hünnap, son yıllarda Türkiye’de de popüler hale geldi.
Hasat sezonu genellikle eylül ayının sonunda başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam eden hünnap, özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak ve yarı kurak iklimin hâkim olduğu bölgelerde yetiştiriliyor. Bir hünnap ağacı yaklaşık 20 kilo meyve verebilirken, bu meyvenin hem taze hem de kurutulmuş hali tüketilebilir.

Hünnapın faydaları nelerdir?

Zengin bir antioksidan kaynağı olan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. Kan basıncını düzenleme, kalp hastalıkları riskini azaltma ve sindirim sistemini destekleme gibi pek çok faydası bulunan bu meyve, aynı zamanda uykusuzluk ve kaygı problemlerine de iyi gelmekte.
Yapılan araştırmalara göre, hünnap içerisindeki polisakkaritler serbest radikalleri nötralize ederek iltihabı azaltabilir ve hücre hasarını önleyebilir. Lif açısından zengin yapısı sayesinde sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önler ve tok tutma özelliğiyle kilo vermeye yardımcı olabilir.

Hünnap nasıl yetişir?

Ilıman iklimi seven hünnap ağacı, iyi drene edilmiş topraklarda ve bol güneş ışığı alan bölgelerde verimli şekilde yetişebiliyor. Hem kırsal alanlarda hem de şehir içindeki bahçelerde yetiştirilebilen hünnap, Türkiye’de 6 farklı çeşidiyle bulunuyor.

Günlük tüketim önerisi

Uzmanlar, hünnap tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor. Günlük olarak 1 ila 3 adet hünnap tüketmenin yeterli olabileceği ifade edilirken, aşırı tüketimin vücutta istenmeyen reaksiyonlara yol açabileceği vurgulandı.
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