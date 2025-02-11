https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bddkdan-krediler-icin-kolaylik-1093558494.html

BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı

BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T09:36+0300

2025-02-11T09:36+0300

2025-02-11T09:36+0300

ekonomi

bddk

kredi

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.TL kredi kararıÖnceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.

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Sputnik Türkiye

bddk, kredi, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)