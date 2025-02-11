https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bddkdan-krediler-icin-kolaylik-1093558494.html
BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı
BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T09:36+0300
2025-02-11T09:36+0300
2025-02-11T09:36+0300
ekonomi
bddk
kredi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.TL kredi kararıÖnceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinda-rekor-serisi-devam-ediyor-islam-memis-gram-altinin-5-haftalik-karini-acikladi--1093557235.html
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bddk, kredi, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bddk, kredi, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
BDDK'dan krediler için kolaylık: Sınır kalktı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.
BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.
Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.
Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.
Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.