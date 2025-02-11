https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bakanlik-yeni-listesini-acikladi-31-marka-ifsa-edildi-peynir-sucuk-ve-koftede-tespit-edilenler-1093573209.html

Bakanlık yeni listesini açıkladı, 31 marka ifşa edildi: Peynir, sucuk ve köftede tespit edilenler açıklandı

Bakanlık yeni listesini açıkladı, 31 marka ifşa edildi: Peynir, sucuk ve köftede tespit edilenler açıklandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi paylaştı. Bakanlık tarafından sağlığı tehlikeye atan 31 marka daha ifşa... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T14:53+0300

2025-02-11T14:53+0300

2025-02-11T14:53+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

kaşar peyniri

sucuk

kanatlı eti

köfte

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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri içeren gıdalar listesinde güncellemeye gitti. Yeni listede, sahte ve katkı maddesi içeren ürünler iki ayrı başlık altında yayımlandı.‘Taklit veya Tağşiş-1’ ve ‘Taklit veya Tağşiş-2’ olarak ikiye ayrılan listede, birçok gıda ürününde hile tespit edildi.Bakanlık tarafından yayımlanan güncellenmiş listede birçok üründe sahtekarlık yapıldığı tespit edildi. İşte bazı çarpıcı örnekler:Gıda güvenliği uzmanları, bu tür ürünlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bakanlık tarafından ifşa edilen 31 marka şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-valiliginden-kar-tatili-duyurusu-bugun-hangi-ilcelerde-okullar-tatil-yarin-okullar-tatil-1093570366.html

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Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, kaşar peyniri, sucuk, kanatlı eti, köfte