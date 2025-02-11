https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bakanlik-yeni-listesini-acikladi-31-marka-ifsa-edildi-peynir-sucuk-ve-koftede-tespit-edilenler-1093573209.html
Bakanlık yeni listesini açıkladı, 31 marka ifşa edildi: Peynir, sucuk ve köftede tespit edilenler açıklandı
Bakanlık yeni listesini açıkladı, 31 marka ifşa edildi: Peynir, sucuk ve köftede tespit edilenler açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi paylaştı. Bakanlık tarafından sağlığı tehlikeye atan 31 marka daha ifşa... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:53+0300
2025-02-11T14:53+0300
2025-02-11T14:53+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
kaşar peyniri
sucuk
kanatlı eti
köfte
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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri içeren gıdalar listesinde güncellemeye gitti. Yeni listede, sahte ve katkı maddesi içeren ürünler iki ayrı başlık altında yayımlandı.‘Taklit veya Tağşiş-1’ ve ‘Taklit veya Tağşiş-2’ olarak ikiye ayrılan listede, birçok gıda ürününde hile tespit edildi.Bakanlık tarafından yayımlanan güncellenmiş listede birçok üründe sahtekarlık yapıldığı tespit edildi. İşte bazı çarpıcı örnekler:Gıda güvenliği uzmanları, bu tür ürünlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bakanlık tarafından ifşa edilen 31 marka şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbul-valiliginden-kar-tatili-duyurusu-bugun-hangi-ilcelerde-okullar-tatil-yarin-okullar-tatil-1093570366.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, kaşar peyniri, sucuk, kanatlı eti, köfte
tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, kaşar peyniri, sucuk, kanatlı eti, köfte
Bakanlık yeni listesini açıkladı, 31 marka ifşa edildi: Peynir, sucuk ve köftede tespit edilenler açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Şubat tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi paylaştı. Bakanlık tarafından sağlığı tehlikeye atan 31 marka daha ifşa edildi. Kaşar peynirinde bitkisel yağın yanı sıra köfte harcında kanatlı eti ve sucukta da baş eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri içeren gıdalar listesinde güncellemeye gitti. Yeni listede, sahte ve katkı maddesi içeren ürünler iki ayrı başlık altında yayımlandı.‘Taklit veya Tağşiş-1’ ve ‘Taklit veya Tağşiş-2’ olarak ikiye ayrılan listede, birçok gıda ürününde hile tespit edildi.
Bakanlık tarafından yayımlanan güncellenmiş listede birçok üründe sahtekarlık yapıldığı tespit edildi. İşte bazı çarpıcı örnekler:
Kaşar peynirinde bitkisel yağ Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti Lahmacun harcında kanatlı eti tespiti Köfte harcında kanatlı eti tespiti Sucukta sakatat (baş eti) tespiti
Gıda güvenliği uzmanları, bu tür ürünlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bakanlık tarafından ifşa edilen 31 marka şöyle: