https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bakanlik-cocuklar-icin-guvensiz-urunleri-fotograflarla-duyurdu-tum-raflardan-toplatilacak-1093572478.html
Bakanlık çocuklar için güvensiz ürünleri fotoğraflarla duyurdu: Tüm raflardan toplatılacak
Bakanlık çocuklar için güvensiz ürünleri fotoğraflarla duyurdu: Tüm raflardan toplatılacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesine ikisi çocuk kıyafeti olmak üzere üç yeni ürün daha ekledi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:12+0300
2025-02-11T14:12+0300
2025-02-11T14:12+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
güvensiz ürün
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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesine iki çocuk kıyafeti olmak üzere üç yeni ürün daha eklendi. Çocuk ürünlerindeki tehlikelere dikkat çeken bakanlık, ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Hangi ürünler güvensiz Ticaret Bakanlığı’nın listesine göre, piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verilen üç ürün belli oldu. İşte listedeki o ürünler: Akıllı Saat KordonuGüvensizlik Nedeni: Limit değerlerin üzerinde nikel içermesi.Tyess Marka Ekru Renk Çocuk MayosuGüvensizlik Nedeni: Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler bulunması, çocuk güvenliği açısından risk oluşturması.Bebek tulumu da güvensiz bulunduZeyno & Memo Marka Organik Cotton Wear Kırmızı Renk Fırfırlı Kol Kelebek 3-6 Ay Bebek TulumuGüvensizlik Nedeni: Erkek çıtçıtın 58,45 N, dişi çıtçıtın ise 59,97 N gücünde koparak küçük parça silindirine girmesi; yani kopan parçaların bebekler için yutma riski oluşturması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cocuklar-icin-buyuk-tehlike-yaratan-listeyi-bakanlik-guncelledi-bu-urunler-piyasadan-toplatiliyor--1093373385.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, tarım bakanlığı güvensiz ürün listesi, çocuk kıyafetleri
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, tarım bakanlığı güvensiz ürün listesi, çocuk kıyafetleri
Bakanlık çocuklar için güvensiz ürünleri fotoğraflarla duyurdu: Tüm raflardan toplatılacak
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesine ikisi çocuk kıyafeti olmak üzere üç yeni ürün daha ekledi.
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesine iki çocuk kıyafeti olmak üzere üç yeni ürün daha eklendi. Çocuk ürünlerindeki tehlikelere dikkat çeken bakanlık, ürünlerin toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı’nın listesine göre, piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verilen üç ürün belli oldu. İşte listedeki o ürünler:
Güvensizlik Nedeni: Limit değerlerin üzerinde nikel içermesi.
Tyess Marka Ekru Renk Çocuk Mayosu
Güvensizlik Nedeni: Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler bulunması, çocuk güvenliği açısından risk oluşturması.
Bebek tulumu da güvensiz bulundu
Zeyno & Memo Marka Organik Cotton Wear Kırmızı Renk Fırfırlı Kol Kelebek 3-6 Ay Bebek Tulumu
Güvensizlik Nedeni: Erkek çıtçıtın 58,45 N, dişi çıtçıtın ise 59,97 N gücünde koparak küçük parça silindirine girmesi; yani kopan parçaların bebekler için yutma riski oluşturması.