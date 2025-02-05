Çocuklar için büyük tehlike yaratan listeyi Bakanlık güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor
© AA / Fırat Çakırdenetim
© AA / Fırat Çakır
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son güncellenen listede, özellikle çocukların sağlığını tehdit eden oyuncak ve giyim ürünleri dikkat çekiyor. İşte arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünlerin listesi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan hileleri ortaya koyarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünler listesine yenilerini ekledi. Riskli ürünler, tüketicilerin sağlığını tehdit etmesi nedeniyle toplatılmaya başlandı.
📌 Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken üç yeni ürün listede yer aldı.
📌 Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünlerin detayları açıklandı.
📌 Ticaret Bakanlığı, vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.
📌 Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünlerin detayları açıklandı.
📌 Ticaret Bakanlığı, vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.
Bu ürünler arasında çocuklar için büyük tehlike arz eden oyuncaklar ve tekstil ürünleri öne çıkıyor.
Bakanlık harekete geçti: 3 yeni ürün piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde piyasada satılan bazı ürünlerin ciddi risk taşıdığı tespit edildi. Bu ürünlerin satışına yasak getirildi ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
📌 Boncuk Atan Oyuncak Silah
© FotoğrafTarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
© Fotoğraf
Güvensizlik Nedeni: Oyuncak güvenlik standartlarına uymadığı belirlendi. Merminin kinetik enerjisi standart değerlerin üzerinde olduğu için yaralanma riski taşıyor.
Alınan Önlem: Piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.
📌 Le Mabellle Markalı Kız Çocuk Elbisesi
© FotoğrafTarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
© Fotoğraf
Güvensizlik Nedeni: Boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunması nedeniyle boğulma riski taşıyor.
Alınan Önlem: Ürünün satışı yasaklandı ve toplatma kararı çıkarıldı.
📌 Ok Atan Tabanca Oyuncak
© FotoğrafTarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
© Fotoğraf
Güvensizlik Nedeni: TS EN 71-1 standardına uymadığı ve yaralanma riski taşıdığı belirlendi.
Alınan Önlem: Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı
Ticaret Bakanlığı, yayınladığı güncellenmiş güvensiz ürün listesiyle vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları ve tehlikeli ürünlerden kaçınmaları konusunda uyardı.
📌 Tüketicilerin, ürün satın alırken güvenlik sertifikalarına ve kalite standartlarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
📌 Özellikle çocukların kullanacağı ürünlerde, üretici firmaların güvenilirliği araştırılmalı.
📌 Tespit edilen güvensiz ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.
📌 Özellikle çocukların kullanacağı ürünlerde, üretici firmaların güvenilirliği araştırılmalı.
📌 Tespit edilen güvensiz ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.
Bu açıklamalarla birlikte, güvensiz ürünlerin piyasada denetim altında tutulmaya devam edeceği belirtildi.