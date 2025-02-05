https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cocuklar-icin-buyuk-tehlike-yaratan-listeyi-bakanlik-guncelledi-bu-urunler-piyasadan-toplatiliyor--1093373385.html

Çocuklar için büyük tehlike yaratan listeyi Bakanlık güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor

Çocuklar için büyük tehlike yaratan listeyi Bakanlık güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların yanı sıra güvensiz ürünleri de tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T10:32+0300

2025-02-05T10:32+0300

2025-02-05T10:32+0300

ticaret bakanlığı

sağlik

sağlık

çocuk

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güvensiz ürün

tağşiş

taklit tağşiş listesi

liste

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan hileleri ortaya koyarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünler listesine yenilerini ekledi. Riskli ürünler, tüketicilerin sağlığını tehdit etmesi nedeniyle toplatılmaya başlandı.📌 Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken üç yeni ürün listede yer aldı.📌 Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünlerin detayları açıklandı.📌 Ticaret Bakanlığı, vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.Bu ürünler arasında çocuklar için büyük tehlike arz eden oyuncaklar ve tekstil ürünleri öne çıkıyor.Bakanlık harekete geçti: 3 yeni ürün piyasadan toplatılıyorTicaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde piyasada satılan bazı ürünlerin ciddi risk taşıdığı tespit edildi. Bu ürünlerin satışına yasak getirildi ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.📌 Boncuk Atan Oyuncak Silah📌 Le Mabellle Markalı Kız Çocuk Elbisesi📌 Ok Atan Tabanca OyuncakTicaret Bakanlığı tüketicileri uyardıTicaret Bakanlığı, yayınladığı güncellenmiş güvensiz ürün listesiyle vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları ve tehlikeli ürünlerden kaçınmaları konusunda uyardı.📌 Tüketicilerin, ürün satın alırken güvenlik sertifikalarına ve kalite standartlarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.📌 Özellikle çocukların kullanacağı ürünlerde, üretici firmaların güvenilirliği araştırılmalı.📌 Tespit edilen güvensiz ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.Bu açıklamalarla birlikte, güvensiz ürünlerin piyasada denetim altında tutulmaya devam edeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ebru-gundesi-dinlemek-isteyen-100-bin-tl-odeyecek-1093372217.html

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