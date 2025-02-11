https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bakan-ali-yerlikaya-cetenin-cokertildigini-duyurdu-kanser-hastalarina-sahte-ilac-satmislar-1093556076.html
Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar
Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T08:59+0300
2025-02-11T08:59+0300
2025-02-11T08:59+0300
türkiye
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
operasyon
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 6’sının tutuklandığını duyurdu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaçlar ele geçirildi.5 milyon sahte i̇laç ele geçirildiOperasyonda, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz hammadde ve 60 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Organize suç örgütüne büyük darbeBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirterek, “İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız devam edecek” dedi.Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları üretildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.
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kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, operasyon, ali yerlikaya
kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, operasyon, ali yerlikaya
Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 2 milyar lira değerinde sahte ilaç, 5 milyon sahte ürün ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 6’sının tutuklandığını duyurdu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaçlar ele geçirildi.
5 milyon sahte i̇laç ele geçirildi
Operasyonda, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz hammadde ve 60 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Organize suç örgütüne büyük darbe
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirterek, “İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız devam edecek” dedi.
Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları üretildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.