Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar

Türkiye
SON DAKİKA | Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bakan-ali-yerlikaya-cetenin-cokertildigini-duyurdu-kanser-hastalarina-sahte-ilac-satmislar-1093556076.html
Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar
Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T08:59+0300
2025-02-11T08:59+0300
türkiye
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
operasyon
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093556189_105:0:1817:963_1920x0_80_0_0_55c16239b9b1a73b335a6e8499f25616.png
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 6’sının tutuklandığını duyurdu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaçlar ele geçirildi.5 milyon sahte i̇laç ele geçirildiOperasyonda, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz hammadde ve 60 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Organize suç örgütüne büyük darbeBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirterek, “İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız devam edecek” dedi.Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları üretildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093556189_319:0:1603:963_1920x0_80_0_0_a28a5caf03607363e070a113d9e0667e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, operasyon, ali yerlikaya
kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, operasyon, ali yerlikaya

Bakan Ali Yerlikaya, çetenin çökertildiğini duyurdu: Kanser hastalarına sahte ilaç satmışlar

08:59 11.02.2025
© AASahte kanser ilacı
Sahte kanser ilacı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 2 milyar lira değerinde sahte ilaç, 5 milyon sahte ürün ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 6’sının tutuklandığını duyurdu. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaçlar ele geçirildi.

5 milyon sahte i̇laç ele geçirildi

Operasyonda, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz hammadde ve 60 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Organize suç örgütüne büyük darbe

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirterek, “İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız devam edecek” dedi.
Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları üretildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала