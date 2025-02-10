https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/marmaris-ve-fethiyede-deniz-cekildi-adaciklar-olustu-1093539795.html

Marmaris ve Fethiye’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu

Marmaris ve Fethiye’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde deniz suyu çekildi. Son günlerde görülen deniz suyu çekilmesinin nedeni ise gel-git olayları olarak açıklandı. Deniz... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T16:23+0300

2025-02-10T16:23+0300

2025-02-10T16:23+0300

türkiye

fethiye

marmaris

deniz suyu

deniz suyu çekilmesi

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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye kıyılarında gözlemlenen deniz çekilmesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisinde suyun 5 metreye kadar çekilmesiyle adacıklar oluştu. Aynı şekilde, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de su seviyesinde 2 metreye varan çekilme görüldü.Fethiye Körfezi'nde de benzer bir manzara yaşandı. Su çekilmesiyle birlikte, kıyıya yakın yapay Ördek Adası karayla bağlantı kurdu. Bu durum, bölgedeki deniz ekosisteminde geçici değişikliklere neden oldu.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, deniz çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Özçelik, yaşanan olayın depremle bağlantılı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olaydır. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz."Deniz çekilmesi ne anlama geliyor?Uzmanlara göre, bölgedeki deniz çekilmesi gel-git hareketleri ve hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen olağan bir doğa olayı. Benzer durumlar daha önce de Ege ve Akdeniz kıyılarında gözlemlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/akomdan-istanbula-yeni-kar-yagisi-uyarisi-kuvvetli-kar-icin-saat-verildi-1093526223.html

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fethiye, marmaris, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi