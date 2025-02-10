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Marmaris ve Fethiye’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu
Marmaris ve Fethiye’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde deniz suyu çekildi. Son günlerde görülen deniz suyu çekilmesinin nedeni ise gel-git olayları olarak açıklandı. Deniz... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T16:23+0300
2025-02-10T16:23+0300
türkiye
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deniz suyu çekilmesi
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye kıyılarında gözlemlenen deniz çekilmesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisinde suyun 5 metreye kadar çekilmesiyle adacıklar oluştu. Aynı şekilde, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de su seviyesinde 2 metreye varan çekilme görüldü.Fethiye Körfezi'nde de benzer bir manzara yaşandı. Su çekilmesiyle birlikte, kıyıya yakın yapay Ördek Adası karayla bağlantı kurdu. Bu durum, bölgedeki deniz ekosisteminde geçici değişikliklere neden oldu.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, deniz çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Özçelik, yaşanan olayın depremle bağlantılı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olaydır. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz."Deniz çekilmesi ne anlama geliyor?Uzmanlara göre, bölgedeki deniz çekilmesi gel-git hareketleri ve hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen olağan bir doğa olayı. Benzer durumlar daha önce de Ege ve Akdeniz kıyılarında gözlemlenmişti.
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fethiye, marmaris, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi
fethiye, marmaris, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi

Marmaris ve Fethiye’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu

16:23 10.02.2025
© AAFethiye deniz çekilmesi
Fethiye deniz çekilmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde deniz suyu çekildi. Son günlerde görülen deniz suyu çekilmesinin nedeni ise gel-git olayları olarak açıklandı. Deniz suyunun 5 metreye kadar çekilmesi adacıklar oluşturdu, uzmanlar doğal bir olay olduğunu belirtti.
Muğla'nın Marmaris ve Fethiye kıyılarında gözlemlenen deniz çekilmesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisinde suyun 5 metreye kadar çekilmesiyle adacıklar oluştu. Aynı şekilde, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de su seviyesinde 2 metreye varan çekilme görüldü.
Fethiye Körfezi'nde de benzer bir manzara yaşandı. Su çekilmesiyle birlikte, kıyıya yakın yapay Ördek Adası karayla bağlantı kurdu. Bu durum, bölgedeki deniz ekosisteminde geçici değişikliklere neden oldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, deniz çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özçelik, yaşanan olayın depremle bağlantılı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olaydır. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz."

Deniz çekilmesi ne anlama geliyor?

Uzmanlara göre, bölgedeki deniz çekilmesi gel-git hareketleri ve hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen olağan bir doğa olayı. Benzer durumlar daha önce de Ege ve Akdeniz kıyılarında gözlemlenmişti.
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