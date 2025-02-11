Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Cenazesinde bulunmalarını istemedi
© Fotoğraf : TwitterAsil Nadir
© Fotoğraf : Twitter
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Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. Ardında büyük bir yaşam öyküsü, onlarca marka ve şirket bırakan Nadir'in vasiyetini ise eşi Neriman Nur paylaştı. Kıbrıslılara seslenen Nadir'in "İhanet edenler her daim içimizdeydi. Ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar" sözleri dikkat çekti.
80'li yılların en zengin isimleri arasında yer alan iş adamı Asil Nadir birkaç gün önce hayatını kaybetti. Kurduğu onlarca marka ve yatırımla adını duyuran Nadir, zimmetine para geçirdiği iddidası ile bir süre hapis yatmıştı.
Ölümünün ardından Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı. Eşi Neriman Nur Nadir tarafından paylaşılan vasiyette Kıbrıslılara seslenen Nadir'in kırgınlığı da dikkat çekti.
Asil Nadir'in vasiyeti
Asil Nadir vasiyetinde şu ifadeleri kullandı:
"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.
'İnsanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar'
"Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar."
'Eşim ve çocuklarım sizlere emanet'
Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler. Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir’e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun.”