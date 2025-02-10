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Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta bir süredir tedavi gören iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kolan British Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:23+0300
2025-02-10T09:23+0300
yaşam
kuzey kıbrıs
kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi
asil nadir
iş insanı
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Türkiye'de iş dünyasında önemli yatırımlara imza atan Asil Nadir, 4 Şubat'tan bu yana Lefkoşa’daki Kolan British Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Son günlerinde sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Nadir’in yaşamını yitirdiği haberi, eşi Nur Nadir tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.Hastane yetkilileri de Nadir’in bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini doğrulayarak, kesin ölüm raporunun hazırlandığını belirtti.Geçtiğimiz hafta Asil Nadir’in sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine hastane tarafından kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ünlü iş insanı kurtarılamadı.Asil Nadir Kimdir?1 Mayıs 1941’de Kuzey Kıbrıs’ın Lefke kentinde doğan Asil Nadir, 20'li yaşlarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Burada konfeksiyon sektörüne adım atan Nadir, kısa sürede iş dünyasında önemli bir yer edindi.Bir dönem İngiltere’nin önde gelen şirketlerinden Polly Peck’in hisselerini satın alan Asil Nadir, bu şirket aracılığıyla gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdi.Asil Nadir, Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımlar yaparak adından söz ettirdi.İngiltere'de hakkında "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla dava açılan Asil Nadir, mahkemede suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.İş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Asil Nadir, finans, medya ve ticaret alanlarında geniş bir etki alanına sahipti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/oldugu-iddia-edilmisti-is-insani-asil-nadirin-saglik-durumunu-esi-nur-nadir-acikladi-1093457950.html
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Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

09:23 10.02.2025
© Fotoğraf : TwitterAsil Nadir
Asil Nadir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Kuzey Kıbrıs'ta bir süredir tedavi gören iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kolan British Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan Nadir'in vefat haberi, eşi Nur Nadir tarafından duyuruldu. Hastane yetkilileri, ölüm raporunun hazırlandığını açıkladı. Peki, Asil Nadir kimdir?
Türkiye'de iş dünyasında önemli yatırımlara imza atan Asil Nadir, 4 Şubat'tan bu yana Lefkoşa’daki Kolan British Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Son günlerinde sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Nadir’in yaşamını yitirdiği haberi, eşi Nur Nadir tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Hastane yetkilileri de Nadir’in bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini doğrulayarak, kesin ölüm raporunun hazırlandığını belirtti.
Geçtiğimiz hafta Asil Nadir’in sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine hastane tarafından kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ünlü iş insanı kurtarılamadı.

Asil Nadir Kimdir?

1 Mayıs 1941’de Kuzey Kıbrıs’ın Lefke kentinde doğan Asil Nadir, 20'li yaşlarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Burada konfeksiyon sektörüne adım atan Nadir, kısa sürede iş dünyasında önemli bir yer edindi.
Bir dönem İngiltere’nin önde gelen şirketlerinden Polly Peck’in hisselerini satın alan Asil Nadir, bu şirket aracılığıyla gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdi.
Asil Nadir, Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımlar yaparak adından söz ettirdi.
Güneş ve Günaydın gazetelerini satın alarak medya sektörüne girdi.
Kıbrıs Gazetesi’ni kurarak Kıbrıs’ta gazetecilik alanında önemli bir yapı oluşturdu.
Dönemin en yüksek tirajlı gazetelerinden birini yönetti ve birçok gazetecinin yetişmesine katkı sağladı.
İngiltere'de hakkında "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla dava açılan Asil Nadir, mahkemede suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.
1993 yılında 3,5 milyon pound kefaletle serbest bırakılan Nadir, kendisine ait özel uçakla Kuzey Kıbrıs’a kaçtı.
2010 yılında kendi isteğiyle İngiltere’ye dönerek mahkemeye çıktı.
2011 yılında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2016 yılında serbest bırakılmasının ardından Kuzey Kıbrıs’a döndü.
İş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Asil Nadir, finans, medya ve ticaret alanlarında geniş bir etki alanına sahipti.
Asil Nadir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
YAŞAM
Öldüğü iddia edilmişti: İş insanı Asil Nadir'in sağlık durumunu eşi Nur Nadir açıkladı
7 Şubat, 11:54
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