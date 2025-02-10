https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/unlu-is-insani-asil-nadir-hayatini-kaybetti-1093521501.html

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta bir süredir tedavi gören iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kolan British Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:23+0300

2025-02-10T09:23+0300

2025-02-10T09:23+0300

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Türkiye'de iş dünyasında önemli yatırımlara imza atan Asil Nadir, 4 Şubat'tan bu yana Lefkoşa’daki Kolan British Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Son günlerinde sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Nadir’in yaşamını yitirdiği haberi, eşi Nur Nadir tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.Hastane yetkilileri de Nadir’in bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini doğrulayarak, kesin ölüm raporunun hazırlandığını belirtti.Geçtiğimiz hafta Asil Nadir’in sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine hastane tarafından kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ünlü iş insanı kurtarılamadı.Asil Nadir Kimdir?1 Mayıs 1941’de Kuzey Kıbrıs’ın Lefke kentinde doğan Asil Nadir, 20'li yaşlarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Burada konfeksiyon sektörüne adım atan Nadir, kısa sürede iş dünyasında önemli bir yer edindi.Bir dönem İngiltere’nin önde gelen şirketlerinden Polly Peck’in hisselerini satın alan Asil Nadir, bu şirket aracılığıyla gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdi.Asil Nadir, Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımlar yaparak adından söz ettirdi.İngiltere'de hakkında "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla dava açılan Asil Nadir, mahkemede suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.İş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Asil Nadir, finans, medya ve ticaret alanlarında geniş bir etki alanına sahipti.

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