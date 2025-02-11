https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/arac-muayenesinde-yeni-donem-kredi-karti-komisyonu-kalkiyor-1093568336.html

Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor

Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor

Sputnik Türkiye

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale sürecini başlattı. Yeni dönemde kredi kartıyla... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T13:40+0300

2025-02-11T13:40+0300

2025-02-11T13:40+0300

ekonomi

araç muayene

kart

komisyon

kredi kartı

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Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci resmen başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mevcut sözleşmelerin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle sürecin kesintisiz devam etmesi için harekete geçti.Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı. Yeni işletmeciler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı olacak.Kredi kartı komisyonu yansıtılmayacakYeni dönemde araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi halinde komisyon ücreti vatandaşa yansıtılmayacak.ÖİB tarafından yapılan açıklamada, bu maliyetin işleticiler tarafından karşılanacağı belirtilirken, vatandaşların ek bir ödeme yapmayacağı vurgulandı.Ayrıca, yeni işletmeciler hizmet verecek muayene istasyonlarını inşa etmek ve gerekli makine-ekipman yatırımlarını yapmakla yükümlü olacak.Araç muayene hizmetleri 20 yıllığına özelleştirilecekMevcut imtiyaz sözleşmeleri 14 Ağustos 2027’de sona eriyor. Bu nedenle, ihale süreci en geç 15 Ağustos 2027’ye kadar tamamlanarak yeni işletmeciler belirlenmiş olacak.Yeni sözleşme kapsamında, araç muayene hizmetleri 20 yıl süreyle özel sektör tarafından yürütülecek.Artan araç sayısına göre yeni muayene i̇stasyonları açılacakTürkiye'de 31 milyon 300 binin üzerinde araç bulunuyor ve her yıl bu sayı artıyor. Yeni ihale kapsamında, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları açılması zorunlu olacak.Mevcut durumda 223 sabit ve 93 seyyar araç muayene istasyonu hizmet veriyor. Yeni işletmeciler, ihtiyaç doğrultusunda yeni istasyon açmakla yükümlü olacak.Muayene ücretlerinden kamuya pay aktarılacakYeni imtiyaz sözleşmesi kapsamında, araç muayene hizmetlerinden elde edilen gelirlerin bir kısmı Hazine’ye aktarılacak.Bu sayede, kamu bütçesine ek yük getirmeden, özel sektör aracılığıyla Avrupa Birliği standartlarında araç muayene hizmeti sunulması hedefleniyor.Özelleştirme kapsamında, trafikte can ve mal kayıplarını önlemek için araç muayeneleri Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yapılacak.Böylece, trafik güvenliğinin artırılması ve kamu denetimi altında daha etkin bir muayene sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.Türkiye’de araç muayene hizmetleri, 2027 yılı itibarıyla yeni bir döneme girecek. Yeni ihale süreci kapsamında, özel sektör tarafından yürütülecek muayene hizmetlerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak.Ayrıca, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları açılacak ve hizmetler Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yürütülecek.

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araç muayene, kart, komisyon, kredi kartı