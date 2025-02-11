Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Hasan Erel: ‘Donald Trump, kendi kıtasına sahip çıkma üzerinde politikasını kurguluyor’
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’ye kurultay soruşturması
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da yargının celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Trump'ın 'Gazze planı' hayata geçer mi?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/arac-muayenesinde-yeni-donem-kredi-karti-komisyonu-kalkiyor-1093568336.html
Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor
Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor
Sputnik Türkiye
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale sürecini başlattı. Yeni dönemde kredi kartıyla... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T13:40+0300
2025-02-11T13:40+0300
ekonomi
araç muayene
kart
komisyon
kredi kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093227673_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d5d9dc099c5d49fc59cdf9722f70b44a.jpg
Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci resmen başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mevcut sözleşmelerin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle sürecin kesintisiz devam etmesi için harekete geçti.Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı. Yeni işletmeciler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı olacak.Kredi kartı komisyonu yansıtılmayacakYeni dönemde araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi halinde komisyon ücreti vatandaşa yansıtılmayacak.ÖİB tarafından yapılan açıklamada, bu maliyetin işleticiler tarafından karşılanacağı belirtilirken, vatandaşların ek bir ödeme yapmayacağı vurgulandı.Ayrıca, yeni işletmeciler hizmet verecek muayene istasyonlarını inşa etmek ve gerekli makine-ekipman yatırımlarını yapmakla yükümlü olacak.Araç muayene hizmetleri 20 yıllığına özelleştirilecekMevcut imtiyaz sözleşmeleri 14 Ağustos 2027’de sona eriyor. Bu nedenle, ihale süreci en geç 15 Ağustos 2027’ye kadar tamamlanarak yeni işletmeciler belirlenmiş olacak.Yeni sözleşme kapsamında, araç muayene hizmetleri 20 yıl süreyle özel sektör tarafından yürütülecek.Artan araç sayısına göre yeni muayene i̇stasyonları açılacakTürkiye'de 31 milyon 300 binin üzerinde araç bulunuyor ve her yıl bu sayı artıyor. Yeni ihale kapsamında, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları açılması zorunlu olacak.Mevcut durumda 223 sabit ve 93 seyyar araç muayene istasyonu hizmet veriyor. Yeni işletmeciler, ihtiyaç doğrultusunda yeni istasyon açmakla yükümlü olacak.Muayene ücretlerinden kamuya pay aktarılacakYeni imtiyaz sözleşmesi kapsamında, araç muayene hizmetlerinden elde edilen gelirlerin bir kısmı Hazine’ye aktarılacak.Bu sayede, kamu bütçesine ek yük getirmeden, özel sektör aracılığıyla Avrupa Birliği standartlarında araç muayene hizmeti sunulması hedefleniyor.Özelleştirme kapsamında, trafikte can ve mal kayıplarını önlemek için araç muayeneleri Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yapılacak.Böylece, trafik güvenliğinin artırılması ve kamu denetimi altında daha etkin bir muayene sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.Türkiye’de araç muayene hizmetleri, 2027 yılı itibarıyla yeni bir döneme girecek. Yeni ihale süreci kapsamında, özel sektör tarafından yürütülecek muayene hizmetlerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak.Ayrıca, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları açılacak ve hizmetler Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/akomdan-carsamba-uyarisi-istanbulda-2-ilcede-okullar-tatil-edildi-1093561391.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093227673_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c715b37472ae7ce8b181f8069162e14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araç muayene, kart, komisyon, kredi kartı
araç muayene, kart, komisyon, kredi kartı

Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor

13:40 11.02.2025
© AAAraç muayene
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
Abone ol
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale sürecini başlattı. Yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon ücreti vatandaşa yansıtılmayacak. Artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları da açılacak.
Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci resmen başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mevcut sözleşmelerin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle sürecin kesintisiz devam etmesi için harekete geçti.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı. Yeni işletmeciler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı olacak.

Kredi kartı komisyonu yansıtılmayacak

Yeni dönemde araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi halinde komisyon ücreti vatandaşa yansıtılmayacak.
ÖİB tarafından yapılan açıklamada, bu maliyetin işleticiler tarafından karşılanacağı belirtilirken, vatandaşların ek bir ödeme yapmayacağı vurgulandı.
Ayrıca, yeni işletmeciler hizmet verecek muayene istasyonlarını inşa etmek ve gerekli makine-ekipman yatırımlarını yapmakla yükümlü olacak.

Araç muayene hizmetleri 20 yıllığına özelleştirilecek

Mevcut imtiyaz sözleşmeleri 14 Ağustos 2027’de sona eriyor. Bu nedenle, ihale süreci en geç 15 Ağustos 2027’ye kadar tamamlanarak yeni işletmeciler belirlenmiş olacak.
İhalede teklif verme süreci tamamlandı.
Pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale sonucunda Cumhurbaşkanı onayı beklenecek.
Rekabet Kurulu ve Danıştay süreçleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.
Yeni sözleşme kapsamında, araç muayene hizmetleri 20 yıl süreyle özel sektör tarafından yürütülecek.

Artan araç sayısına göre yeni muayene i̇stasyonları açılacak

Türkiye'de 31 milyon 300 binin üzerinde araç bulunuyor ve her yıl bu sayı artıyor. Yeni ihale kapsamında, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları açılması zorunlu olacak.
Mevcut durumda 223 sabit ve 93 seyyar araç muayene istasyonu hizmet veriyor. Yeni işletmeciler, ihtiyaç doğrultusunda yeni istasyon açmakla yükümlü olacak.

Muayene ücretlerinden kamuya pay aktarılacak

Yeni imtiyaz sözleşmesi kapsamında, araç muayene hizmetlerinden elde edilen gelirlerin bir kısmı Hazine’ye aktarılacak.
İlk 3 yıl boyunca muayene ücretlerinin %30’u
Sonraki 7 yıl boyunca %40’ı
Son 10 yıl boyunca %50’si kamuya gelir olarak aktarılacak.
Bu sayede, kamu bütçesine ek yük getirmeden, özel sektör aracılığıyla Avrupa Birliği standartlarında araç muayene hizmeti sunulması hedefleniyor.
Özelleştirme kapsamında, trafikte can ve mal kayıplarını önlemek için araç muayeneleri Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yapılacak.
Böylece, trafik güvenliğinin artırılması ve kamu denetimi altında daha etkin bir muayene sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.
Türkiye’de araç muayene hizmetleri, 2027 yılı itibarıyla yeni bir döneme girecek. Yeni ihale süreci kapsamında, özel sektör tarafından yürütülecek muayene hizmetlerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak.
Ayrıca, artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonları açılacak ve hizmetler Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yürütülecek.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
AKOM'dan yarın için yoğun kar yağışı uyarısı: İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi, il genelinde tatil olacak mı?
11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала