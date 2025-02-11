https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinordu-akademi-liglerinden-cekildi-oyunculari-galatasaray-ve-fenerbahce-kapti-1093582379.html

Altınordu akademi liglerinden çekildi: Oyuncuları Galatasaray ve Fenerbahçe kaptı

Altınordu akademi liglerinden çekildi: Oyuncuları Galatasaray ve Fenerbahçe kaptı

Sputnik Türkiye

İzmir ekibi Altınordu, U14, U15 ve U17 takımlarını akademi liglerinden çekme kararı aldı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, Bolu Kartalkaya’daki yangın... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

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Altınordu Kulübü, altyapı liglerinden çekilme kararıyla birlikte genç yeteneklerini serbest bıraktı.Türk futbolunun altyapıda yetiştirdiği genç yeteneklerle tanınan Altınordu, U14, U15 ve U17 takımlarını akademi liglerinden çekme kararı alarak büyük bir değişime imza attı. Kararın ardından kulüpten ayrılan genç futbolcular, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Süper Lig devlerine transfer oldu. Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından yatılı oyuncu barındırmama prensibi doğrultusunda alınan karar sonrası Galatasaray, Eren Topaloğlu, Kuzey Yıldız, Eymen Ayyıldız, Yağız Ünlen, Berat Bayraktar, Yusuf Bayram, Poyraz Kirişkuzu, Muhammet Burak Görgin, Yusuf Sivaslıoğlu, Mert Samed Selam, Doruk Kadiroğlu, Ahmet Poyraz Çakmak, Eren Kaya, Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu ve Cem Efe Eroğlu gibi genç yetenekleri kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe ise Ömer Yiğit Tiryakigil, Ata Gür, Enis Budak, Mustafa Serhan Kök ve Baran Yolaçan gibi isimleri transfer ederek altyapısını güçlendirdi. Altınordu'nun bu transferlerle birlikte gelecekteki oyuncu satışlarından yüzde 50 pay alma hakkını da halen elinde bulundurduğu belirtildi.

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