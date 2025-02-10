https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/gram-altin-gunu-rekorla-kapatti-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1093545006.html

Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Gram altın, günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı. Gün içinde en yüksek 3 bin 369 lirayı gören gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T18:56+0300

2025-02-10T18:56+0300

2025-02-10T18:56+0300

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Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gram altın günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı.Gün içinde en yüksek 3 bin 369 liraya ulaşan gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.Altın fiyatları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/altin-fiyatlari-bu-haftaya-da-rekorla-basladi-islam-memisten-ters-kose-uyarisi-1093521987.html

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