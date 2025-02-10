https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/gram-altin-gunu-rekorla-kapatti-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1093545006.html
Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Gram altın, günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı. Gün içinde en yüksek 3 bin 369 lirayı gören gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T18:56+0300
2025-02-10T18:56+0300
2025-02-10T18:56+0300
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gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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külçe altın
cumhuriyet altını
kuyumcu
fiyat
fiyat artışı
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Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gram altın günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı.Gün içinde en yüksek 3 bin 369 liraya ulaşan gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.Altın fiyatları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/altin-fiyatlari-bu-haftaya-da-rekorla-basladi-islam-memisten-ters-kose-uyarisi-1093521987.html
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gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, altın, külçe altın, cumhuriyet altını, kuyumcu, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, zam
Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Gram altın, günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı. Gün içinde en yüksek 3 bin 369 lirayı gören gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gram altın günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı.
Gün içinde en yüksek 3 bin 369 liraya ulaşan gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.
Altın fiyatları ne kadar?
22 Ayar Bilezik:
3 bin 124.38 TL
Altın (Ons):
2 bin 906.12 dolar
Cumhuriyet Altını:
22 bin 296 TL
Yarım Altın:
11 bin 194 TL
Çeyrek Altın:
5 bin 597 TL
Tam Altın:
22 bin 206.28 TL
Külçe Altın ($):
94 bin dolar