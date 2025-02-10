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Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Gram altın, günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı. Gün içinde en yüksek 3 bin 369 lirayı gören gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T18:56+0300
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Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gram altın günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı.Gün içinde en yüksek 3 bin 369 liraya ulaşan gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.Altın fiyatları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/altin-fiyatlari-bu-haftaya-da-rekorla-basladi-islam-memisten-ters-kose-uyarisi-1093521987.html
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gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, altın, külçe altın, cumhuriyet altını, kuyumcu, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, zam

Gram altın günü rekorla kapattı: Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

18:56 10.02.2025
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Gram altın, günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı. Gün içinde en yüksek 3 bin 369 lirayı gören gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, gram altın günü 3 bin 364 lira seviyesinde rekorla kapattı.
Gün içinde en yüksek 3 bin 369 liraya ulaşan gram altın, ons altının 2 bin 911 dolara kadar yükselmesiyle değer kazandı. Saat 18.00 itibarıyla spot altın 2 bin 906 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liraya, yarım altın 11 bin 195 liraya ve tam altın 22 bin 206 liraya yükseldi. Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.

Altın fiyatları ne kadar?

Gram Altın: 3 bin 365 TL
22 Ayar Bilezik: 3 bin 124.38 TL
Altın (Ons): 2 bin 906.12 dolar
Cumhuriyet Altını: 22 bin 296 TL
Yarım Altın: 11 bin 194 TL
Çeyrek Altın: 5 bin 597 TL
Tam Altın: 22 bin 206.28 TL
Külçe Altın ($): 94 bin dolar
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
EKONOMİ
Altın rekor kırarak ilerliyor: Gram altın 3 bin 360 lirada
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