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Ahmet Hakan CHP'deki 3'lü görüşmenin kıyafet seçimlerini değerlendirdi: 'Casual tarza alışmamanın muazzam tedirginliği'
Ahmet Hakan CHP'deki 3'lü görüşmenin kıyafet seçimlerini değerlendirdi: 'Casual tarza alışmamanın muazzam tedirginliği'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında gerçekleşen 3'lü görüşmedeki duruş ve kıyafetleri yorumladı. Ahmet Hakan "Mansur Yavaş’ın kıyafetinde..... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, siyasilerin görüşmeden yansıyan fotoğraflardaki duruşunu ve kıyafetlerini yorulmadı.'Bu masa benim şerefime emmioğlu'Ahmet Hakan 3'lünün bakışlarını " Özgür Özel’in bakışlarında... Büyük zafer kazanmış komutanlara özgü bir gururu yakalamak mümkün. Ekrem İmamoğlu’nun bakışlarında... “Bu masa benim şerefime emmioğlu” vurgusunu yakalamak mümkün. Mansur Yavaş’ın bakışlarında... “Bu ikisi beni ötekileştiriyor ey halkım” tarzı bir acıyı yakalamak mümkün" diye değerlendirdi.'Zengin göstersin yeter'Siyasetçilerin kritik görüşme için seçtikleri kıyafetleri de değerlendiren Ahmet Hakan şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/3lu-gorusme-sonrasi-mansur-yavastan-aciklama-on-secim-kararini-duyurdu-1093526126.html
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Ahmet Hakan CHP'deki 3'lü görüşmenin kıyafet seçimlerini değerlendirdi: 'Casual tarza alışmamanın muazzam tedirginliği'

09:59 11.02.2025
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Fotoğraf : CHP
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Ahmet Hakan, Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında gerçekleşen 3'lü görüşmedeki duruş ve kıyafetleri yorumladı. Ahmet Hakan "Mansur Yavaş’ın kıyafetinde... Casual dedikleri tarza bir türlü alışmamanın muazzam tedirginliği var." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, siyasilerin görüşmeden yansıyan fotoğraflardaki duruşunu ve kıyafetlerini yorulmadı.

'Bu masa benim şerefime emmioğlu'

Ahmet Hakan 3'lünün bakışlarını " Özgür Özel’in bakışlarında... Büyük zafer kazanmış komutanlara özgü bir gururu yakalamak mümkün. Ekrem İmamoğlu’nun bakışlarında... “Bu masa benim şerefime emmioğlu” vurgusunu yakalamak mümkün. Mansur Yavaş’ın bakışlarında... “Bu ikisi beni ötekileştiriyor ey halkım” tarzı bir acıyı yakalamak mümkün" diye değerlendirdi.

'Zengin göstersin yeter'

Siyasetçilerin kritik görüşme için seçtikleri kıyafetleri de değerlendiren Ahmet Hakan şunları söyledi:
"Özgür Özel’in kıyafetinde... İhmal edilmiş şıklığa açılmış sonsuz ve sımsıkı bir kredi var. Ekrem İmamoğlu’nun kıyafetinde... “Zengin göstersin yeter, zengin göstersin yeter” yaklaşımı var. Mansur Yavaş’ın kıyafetinde... Casual dedikleri tarza bir türlü alışmamanın muazzam tedirginliği var."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
POLİTİKA
3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu
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