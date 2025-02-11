https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ahmet-hakan-chpdeki-3lu-gorusmenin-kiyafet-secimlerini-degerlendirdi-casual-tarza-alismamanin-1093558849.html

Ahmet Hakan CHP'deki 3'lü görüşmenin kıyafet seçimlerini değerlendirdi: 'Casual tarza alışmamanın muazzam tedirginliği'

Ahmet Hakan CHP'deki 3'lü görüşmenin kıyafet seçimlerini değerlendirdi: 'Casual tarza alışmamanın muazzam tedirginliği'

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında gerçekleşen 3'lü görüşmedeki duruş ve kıyafetleri yorumladı. Ahmet Hakan "Mansur Yavaş’ın kıyafetinde..... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T09:59+0300

2025-02-11T09:59+0300

2025-02-11T09:59+0300

politika

ahmet hakan

ekrem imamoğlu

chp

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ankara

mansur yavaş

özgür özel

abb

kıyafet

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, siyasilerin görüşmeden yansıyan fotoğraflardaki duruşunu ve kıyafetlerini yorulmadı.'Bu masa benim şerefime emmioğlu'Ahmet Hakan 3'lünün bakışlarını " Özgür Özel’in bakışlarında... Büyük zafer kazanmış komutanlara özgü bir gururu yakalamak mümkün. Ekrem İmamoğlu’nun bakışlarında... “Bu masa benim şerefime emmioğlu” vurgusunu yakalamak mümkün. Mansur Yavaş’ın bakışlarında... “Bu ikisi beni ötekileştiriyor ey halkım” tarzı bir acıyı yakalamak mümkün" diye değerlendirdi.'Zengin göstersin yeter'Siyasetçilerin kritik görüşme için seçtikleri kıyafetleri de değerlendiren Ahmet Hakan şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/3lu-gorusme-sonrasi-mansur-yavastan-aciklama-on-secim-kararini-duyurdu-1093526126.html

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ahmet hakan, ekrem imamoğlu, chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ankara, mansur yavaş, özgür özel, abb, kıyafet