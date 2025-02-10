https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/3lu-gorusme-sonrasi-mansur-yavastan-aciklama-on-secim-kararini-duyurdu-1093526126.html
3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu
3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:33+0300
2025-02-10T10:33+0300
2025-02-10T11:00+0300
politika
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ankara
chp
ekrem imamoğlu
ön seçim
özgür özel
seçim
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.Mansur Yavaş ön seçime katılmayacakMansur Yavaş, CHP’de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı.Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.CHP'de kritik toplantıGörüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı.Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html
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mansur yavaş, mansur yavaş ön seçim, mansur yavaş ön seçim kararı, mansur yavaş son dakika
3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu
10:33 10.02.2025 (güncellendi: 11:00 10.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.
Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak
Mansur Yavaş, CHP’de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı.
Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.
Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı.
Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.
Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.