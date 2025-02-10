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3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu
3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.Mansur Yavaş ön seçime katılmayacakMansur Yavaş, CHP’de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı.Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.CHP'de kritik toplantıGörüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı.Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.
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3'lü görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: Ön seçim kararını duyurdu

10:33 10.02.2025 (güncellendi: 11:00 10.02.2025)
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf : CHP
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak

Mansur Yavaş, CHP’de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı.
Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.

CHP'de kritik toplantı

Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı.

Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.

Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Özgür Özel 'Mansur Yavaş ön seçimlere girecek mi' sorusunu yanıtladı: 'İlk kez burada söylüyorum'
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