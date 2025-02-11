https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/2025-yatirim-planlarinda-dengeler-degisiyor-arsa-mi-daire-mi-daha-mantikli-1093554924.html
2025 yatırım planlarında dengeler değişiyor: Arsa mı daire mi daha mantıklı?
2025 yatırım planlarında dengeler değişiyor: Arsa mı daire mi daha mantıklı?
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Pandemi sonrası hızla yükselen arsa ve arazi yatırımları 2024’te düşüşe geçti. TÜİK verilerine göre arsa ve tarla satışları yüzde 8 azalırken, konut satışları... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T07:57+0300
2025-02-11T07:57+0300
2025-02-11T07:57+0300
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TÜİK’in 2024 yılı gayrimenkul istatistiklerine göre, konut satışları bir önceki yıla kıyasla %20.6 artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaştı. Tüm gayrimenkul satışlarının yüzde 48’i konutlardan oluştu. Bu oran önceki yıllarda yüzde 45 seviyesindeydi ve 2024’te yaşanan artış dikkat çekti.Konut dışı gayrimenkul (arsa-tarla) satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 588 bine geriledi. Bu düşüşün nedenleri arasında vatandaşların konuta yönelmesi ve bazı yasal düzenlemeler gösteriliyor.Kişiler neden konuta yöneldi?Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarının artışını etkileyen başlıca nedenleri şu şekilde sıraladı:Arsa ve arazi satışlarında düşüşün sebepleriArsa ve arazilerdeki düşüş, tarım arazilerinin Hazine’ye kazandırılması ve izinsiz yapılaşmalara yönelik regülasyonlar gibi düzenlemelerden kaynaklandı. Ayrıca, bu tür yatırımların daha uzun vadeli getiri sağlaması nedeniyle kısa vadeli kazanç hedefleyen yatırımcıların tercih dışı kaldığı belirtiliyor.Arsa ve tarla satışları, 2024 yılında toplam 1 milyon 140 bin seviyesinde gerçekleşti. Özelmacıklı, “Arsa ve arazilerdeki prim potansiyeli uzun vadede yüksek. Özellikle ekilebilir ve sulanabilir arazilerin değeri sürekli artıyor” dedi.Arsa ve arazi mi, konut mu? Yatırımcıya önerilerGayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların tercihini belirlerken hedeflerini göz önünde bulundurması gerekiyor:İstanbul’da arsa fiyatları dairelerle yarışıyorİstanbul’a yakın bölgelerde arsa fiyatları, daire fiyatlarıyla neredeyse aynı seviyelere ulaştı. Örneğin:500 metrekarelik bir arsa, 3 milyon 750 bin TL maliyetle alınabilirken, Esenyurt’ta 100 metrekarelik bir daire 2.5 milyon TL seviyesinde.2025’te gayrimenkul fiyatları ne olur?Özelmacıklı, 2025 yılında gayrimenkulde prim potansiyelinin devam edeceğini belirtiyor:Gayrimenkul sektöründe fiyatların hem konut hem de arsa tarafında cazip fırsatlar yaratabileceği ifade ediliyor.
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2025 gayrimenkul satış istatistikleri, konut satışları 2025, arsa ve arazi satışları neden düştü, amortisman süreleri kısaldı, konut fiyatları 2025 tahminleri, arsa ve arazi fiyatları artacak mı, istanbul arsa fiyatları 2025, gayrimenkul yatırımı 2025 önerileri, esenyurt konut fiyatları 2025, silivri arsa fiyatları 2025, konut amortisman süresi nedir, arsa ve arazilerin prim potansiyeli, konut satışlarının artış nedenleri,
2025 yatırım planlarında dengeler değişiyor: Arsa mı daire mi daha mantıklı?
Pandemi sonrası hızla yükselen arsa ve arazi yatırımları 2024’te düşüşe geçti. TÜİK verilerine göre arsa ve tarla satışları yüzde 8 azalırken, konut satışları yüzde 20.6 oranında artış gösterdi. Vatandaş, amortisman sürelerindeki avantajlar ve konut ihtiyacının artması nedeniyle konut yatırımlarına yöneldi.
TÜİK’in 2024 yılı gayrimenkul istatistiklerine göre, konut satışları bir önceki yıla kıyasla %20.6 artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaştı. Tüm gayrimenkul satışlarının yüzde 48’i konutlardan oluştu. Bu oran önceki yıllarda yüzde 45 seviyesindeydi ve 2024’te yaşanan artış dikkat çekti.
Konut dışı gayrimenkul (arsa-tarla) satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 588 bine geriledi. Bu düşüşün nedenleri arasında vatandaşların konuta yönelmesi ve bazı yasal düzenlemeler gösteriliyor.
Kişiler neden konuta yöneldi?
Milliyet'e
konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı
, konut satışlarının artışını etkileyen başlıca nedenleri şu şekilde sıraladı:
Amortisman Süreleri Kısaldı:
Kira artışlarının hızlanmasıyla gayrimenkullerin amortisman süreleri, 25 yıldan 13-15 yıla
geriledi.
Fiyat İstikrarı:
Konut fiyatlarının enflasyonun gerisinde seyretmesi yatırımcıların ilgisini çekti.
Konut Stoklarının Azalması:
Konut arzının düşük olması, konuta olan talebi artırdı.
Arsa ve arazi satışlarında düşüşün sebepleri
Arsa ve arazilerdeki düşüş
, tarım arazilerinin Hazine’ye
kazandırılması ve izinsiz yapılaşmalara yönelik regülasyonlar gibi düzenlemelerden kaynaklandı. Ayrıca, bu tür yatırımların daha uzun vadeli getiri sağlaması nedeniyle kısa vadeli kazanç hedefleyen yatırımcıların tercih dışı kaldığı belirtiliyor.
Arsa ve tarla satışları, 2024 yılında toplam 1 milyon 140 bin seviyesinde gerçekleşti. Özelmacıklı, “Arsa ve arazilerdeki prim potansiyeli uzun vadede yüksek. Özellikle ekilebilir ve sulanabilir arazilerin değeri sürekli artıyor” dedi.
Arsa ve arazi mi, konut mu? Yatırımcıya öneriler
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların tercihini belirlerken hedeflerini göz önünde bulundurması gerekiyor:
Gelir Hedefleyen Yatırımcılar:
Kira getirisi için konut yatırımı daha avantajlı.
Uzun Vadeli Beklenti:
3-5 yıl bekleyip yüksek gelir elde etmek isteyenler için büyük metrekareli arsa ve araziler mantıklı.
Yakın Dönemde Kullanım Planı:
İnşaat yapıp müstakil bir yaşam kurmak isteyenler için arsa yatırımı uygun.
İstanbul’da arsa fiyatları dairelerle yarışıyor
İstanbul’a yakın bölgelerde arsa fiyatları, daire fiyatlarıyla neredeyse aynı seviyelere ulaştı. Örneğin:
Esenyurt’ta:
Ortalama daire fiyatı metrekarede 25 bin TL
.
Silivri’de:
Villa imarlı arsaların metrekare fiyatı 7 bin 500 TL
.
500 metrekarelik bir arsa, 3 milyon 750 bin TL maliyetle alınabilirken, Esenyurt’ta 100 metrekarelik bir daire 2.5 milyon TL seviyesinde.
2025’te gayrimenkul fiyatları ne olur?
Özelmacıklı, 2025 yılında gayrimenkulde prim potansiyelinin devam edeceğini belirtiyor:
Konut Fiyatları:
Üretim maliyetlerinin artması nedeniyle konut fiyatlarında yükseliş bekleniyor.
Arsa ve Arazi Fiyatları:
Enflasyon beklentilerine paralel bir artış öngörülüyor.
Gayrimenkul sektöründe fiyatların hem konut hem de arsa tarafında cazip fırsatlar yaratabileceği ifade ediliyor.