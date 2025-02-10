https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/zelenskiyden-18-yasindaki-ukraynalilara-orduda-bir-yillik-hizmete-karsilik-ozel-sozlesme-teklifi-1093548498.html
Zelenskiy’den 18 yaşındaki Ukraynalılara orduda bir yıllık hizmete karşılık özel sözleşme teklifi
Zelenskiy’den 18 yaşındaki Ukraynalılara orduda bir yıllık hizmete karşılık özel sözleşme teklifi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin giderek artan kayıplarını telafi etmek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanan Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş arasındaki gençlere... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T22:18+0300
2025-02-10T22:18+0300
2025-02-10T22:18+0300
dünya
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
askerlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087250392_0:234:2841:1832_1920x0_80_0_0_bc024a364c1ddbd8945f79e38e4fa1d8.jpg
Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş aralığındaki Ukrayna vatandaşlarına, orduda bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş hakkı ve sıfır faizle ipotek imkanı sağlayan özel bir sözleşme sunmayı planladığını belirtti.Zelenskiy, “Girişim askeri komutanlardan, Savunma Bakanlığı’ndan geliyor. Bana göre bu, bir yıllık hizmet sözleşmesi imzalamak isteyen insanlar için çok iyi bir teklif. Yani isterlerse devam edebilirler fakat bu bir yıllık sözleşme. Önümüzdeki 1-2 gün içinde tüm detaylar resmiyet kazanacak. Bazı detaylar şöyle, bir kişinin bir yılda kazanabileceği paraya ek olarak bir milyon grivna (24 bin dolar) ekleniyor. Ayrıca bu savaş yılından sonra sınavsız üniversite tercihi yapabilecekler, ücretsiz eğitim görecekler, devlet her şeylerini karşılayacak. İpotekle ilgili özel şartlara dikkatinizi çekmek isterim, yüzde sıfır. Tüm faizler devlet tarafından karşılanacak” diye konuştu.Zelenskiy, söz konusu projenin tamamen deneysel nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-vekil-turov-ukrayna-batinin-baskisi-altinda-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurebilir-1084374239.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087250392_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_7eb298da71682634631f0bf2b0e8d166.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, askerlik
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, askerlik
Zelenskiy’den 18 yaşındaki Ukraynalılara orduda bir yıllık hizmete karşılık özel sözleşme teklifi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin giderek artan kayıplarını telafi etmek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanan Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş arasındaki gençlere orduda bir yıllık hizmet karşılığında cazip koşullar sunulacağını açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş aralığındaki Ukrayna vatandaşlarına, orduda bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş hakkı ve sıfır faizle ipotek imkanı sağlayan özel bir sözleşme sunmayı planladığını belirtti.
Zelenskiy, “Girişim askeri komutanlardan, Savunma Bakanlığı’ndan geliyor. Bana göre bu, bir yıllık hizmet sözleşmesi imzalamak isteyen insanlar için çok iyi bir teklif. Yani isterlerse devam edebilirler fakat bu bir yıllık sözleşme. Önümüzdeki 1-2 gün içinde tüm detaylar resmiyet kazanacak. Bazı detaylar şöyle, bir kişinin bir yılda kazanabileceği paraya ek olarak bir milyon grivna (24 bin dolar) ekleniyor. Ayrıca bu savaş yılından sonra sınavsız üniversite tercihi yapabilecekler, ücretsiz eğitim görecekler, devlet her şeylerini karşılayacak. İpotekle ilgili özel şartlara dikkatinizi çekmek isterim, yüzde sıfır. Tüm faizler devlet tarafından karşılanacak” diye konuştu.
Zelenskiy, söz konusu projenin tamamen deneysel nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.