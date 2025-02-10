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Zelenskiy’den 18 yaşındaki Ukraynalılara orduda bir yıllık hizmete karşılık özel sözleşme teklifi
Zelenskiy’den 18 yaşındaki Ukraynalılara orduda bir yıllık hizmete karşılık özel sözleşme teklifi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin giderek artan kayıplarını telafi etmek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanan Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş arasındaki gençlere... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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vladimir zelenskiy
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ukrayna savunma bakanlığı
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Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş aralığındaki Ukrayna vatandaşlarına, orduda bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş hakkı ve sıfır faizle ipotek imkanı sağlayan özel bir sözleşme sunmayı planladığını belirtti.Zelenskiy, “Girişim askeri komutanlardan, Savunma Bakanlığı’ndan geliyor. Bana göre bu, bir yıllık hizmet sözleşmesi imzalamak isteyen insanlar için çok iyi bir teklif. Yani isterlerse devam edebilirler fakat bu bir yıllık sözleşme. Önümüzdeki 1-2 gün içinde tüm detaylar resmiyet kazanacak. Bazı detaylar şöyle, bir kişinin bir yılda kazanabileceği paraya ek olarak bir milyon grivna (24 bin dolar) ekleniyor. Ayrıca bu savaş yılından sonra sınavsız üniversite tercihi yapabilecekler, ücretsiz eğitim görecekler, devlet her şeylerini karşılayacak. İpotekle ilgili özel şartlara dikkatinizi çekmek isterim, yüzde sıfır. Tüm faizler devlet tarafından karşılanacak” diye konuştu.Zelenskiy, söz konusu projenin tamamen deneysel nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-vekil-turov-ukrayna-batinin-baskisi-altinda-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurebilir-1084374239.html
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ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, askerlik
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, askerlik

Zelenskiy’den 18 yaşındaki Ukraynalılara orduda bir yıllık hizmete karşılık özel sözleşme teklifi

22:18 10.02.2025
© SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin giderek artan kayıplarını telafi etmek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanan Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş arasındaki gençlere orduda bir yıllık hizmet karşılığında cazip koşullar sunulacağını açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, 18-25 yaş aralığındaki Ukrayna vatandaşlarına, orduda bir yıllık hizmet karşılığında 24 bin dolar, üniversiteye sınavsız giriş hakkı ve sıfır faizle ipotek imkanı sağlayan özel bir sözleşme sunmayı planladığını belirtti.
Zelenskiy, “Girişim askeri komutanlardan, Savunma Bakanlığı’ndan geliyor. Bana göre bu, bir yıllık hizmet sözleşmesi imzalamak isteyen insanlar için çok iyi bir teklif. Yani isterlerse devam edebilirler fakat bu bir yıllık sözleşme. Önümüzdeki 1-2 gün içinde tüm detaylar resmiyet kazanacak. Bazı detaylar şöyle, bir kişinin bir yılda kazanabileceği paraya ek olarak bir milyon grivna (24 bin dolar) ekleniyor. Ayrıca bu savaş yılından sonra sınavsız üniversite tercihi yapabilecekler, ücretsiz eğitim görecekler, devlet her şeylerini karşılayacak. İpotekle ilgili özel şartlara dikkatinizi çekmek isterim, yüzde sıfır. Tüm faizler devlet tarafından karşılanacak” diye konuştu.
Zelenskiy, söz konusu projenin tamamen deneysel nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.
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