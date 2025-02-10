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Macron'dan Trump'a: AB'yi tehdit etmek yerine öncelikli sorunlarını çöz
Macron'dan Trump'a: AB'yi tehdit etmek yerine öncelikli sorunlarını çöz
Sputnik Türkiye
Trump'ın AB ülkelerine gümrük vergileri getirme planlarını eleştiren Macron, Washington'un esas sorununun AB değil, Çin olduğunu belirtti. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:24+0300
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dünya
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CNN televizyonuna demeç veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulama hazırlıkları konusundaki görüşlerini paylaştı.Avrupa'yla ilişkilerin ABD için öncelikli bir konu olmadığını, Washington'ın AB ekonomisine zarar vermeye çalışmaktansa diğer zorluklara odaklanması gerektiğini söyleyen Macron, Beyaz Saray için esas sorununun Çin olduğunu kaydetti.Macron, "Birincisi, sizin esas sorununuz gerçekten de Avrupa Birliği mi? İlk sorununuz Çin, dolayısıyla ona odaklanmanız gerekiyor. İkincisi, Avrupa sizin müttefikiniz ve eğer Avrupa'nın yatırım, savunma ve güvenlik konularına daha fazla dahil olmasını istiyorsanız, eğer kalkınmayı umuyorsanız ki bunun ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyorum, gümrük vergileriyle tehdit ederek Avrupa ekonomisine zarar vermek istemezsiniz" dedi.ABD ile AB arasında değer üretimi zincirinde entegrasyonun çok yüksek olduğuna dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı, gümrük vergileri getirilmesi halinde ABD'nin kendisinde de fiyat artışı ve enflasyon olacağı uyarısında bulundu.Macron, ABD'nin Ukrayna ve Ortadoğu krizlerinin yanı sıra Çin ile yaşanan gerginliğe odaklanması çağrısında bulunarak yapay zeka ve yeşil teknolojilerin de endişe verici alanlar olduğunu sözlerine ekledi.Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında Çin, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere tarife getireceğini söylemiş ve göreve geldikten sonra Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Ancak Trump, Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifeleri, iki ülkeden de sınır güvenliği ve suçla mücadele konusunda taahhütler alınması karşılığında bir ay süreyle ertelemişti.AB'yi de hedefine alan Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var. AB'ye de yeni tarife uygulanacak" demişti.
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avrupa, donald trump, abd, çin, meksika, ab, cnn, kanada, emmanuel macron, fransa, gümrük vergisi, gümrük vergileri, tarife, gümrük tarifesi, washington
avrupa, donald trump, abd, çin, meksika, ab, cnn, kanada, emmanuel macron, fransa, gümrük vergisi, gümrük vergileri, tarife, gümrük tarifesi, washington

Macron'dan Trump'a: AB'yi tehdit etmek yerine öncelikli sorunlarını çöz

10:24 10.02.2025
© AP Photo / Andrew HarnikPresident Donald Trump and French President Emmanuel Macron participate in a joint press conference at the G-7 summit in Biarritz, France, Monday, Aug. 26, 2019.
President Donald Trump and French President Emmanuel Macron participate in a joint press conference at the G-7 summit in Biarritz, France, Monday, Aug. 26, 2019. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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Trump'ın AB ülkelerine gümrük vergileri getirme planlarını eleştiren Macron, Washington'un esas sorununun AB değil, Çin olduğunu belirtti.
CNN televizyonuna demeç veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulama hazırlıkları konusundaki görüşlerini paylaştı.

Avrupa'yla ilişkilerin ABD için öncelikli bir konu olmadığını, Washington'ın AB ekonomisine zarar vermeye çalışmaktansa diğer zorluklara odaklanması gerektiğini söyleyen Macron, Beyaz Saray için esas sorununun Çin olduğunu kaydetti.

Macron, "Birincisi, sizin esas sorununuz gerçekten de Avrupa Birliği mi? İlk sorununuz Çin, dolayısıyla ona odaklanmanız gerekiyor. İkincisi, Avrupa sizin müttefikiniz ve eğer Avrupa'nın yatırım, savunma ve güvenlik konularına daha fazla dahil olmasını istiyorsanız, eğer kalkınmayı umuyorsanız ki bunun ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyorum, gümrük vergileriyle tehdit ederek Avrupa ekonomisine zarar vermek istemezsiniz" dedi.

ABD ile AB arasında değer üretimi zincirinde entegrasyonun çok yüksek olduğuna dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı, gümrük vergileri getirilmesi halinde ABD'nin kendisinde de fiyat artışı ve enflasyon olacağı uyarısında bulundu.

Macron, ABD'nin Ukrayna ve Ortadoğu krizlerinin yanı sıra Çin ile yaşanan gerginliğe odaklanması çağrısında bulunarak yapay zeka ve yeşil teknolojilerin de endişe verici alanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında Çin, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere tarife getireceğini söylemiş ve göreve geldikten sonra Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Ancak Trump, Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifeleri, iki ülkeden de sınır güvenliği ve suçla mücadele konusunda taahhütler alınması karşılığında bir ay süreyle ertelemişti.

AB'yi de hedefine alan Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var. AB'ye de yeni tarife uygulanacak" demişti.
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