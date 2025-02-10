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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yumurta-fiyatlarina-zam-geldi-1093541738.html
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatlarına 6 ila 10 kuruş arasında zam yapıldı. Duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları yükselirken, yarka, piliç ve kılavuz... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
yumurta
organik yumurta
zam
ara zam
ek zam
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
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Yumurta fiyatları 6 ila 10 kuruş arasında zamlanarak duble, eski ana ve yeni ana yumurtada artış gösterdi.Yumurta üretiminin önemli merkezlerinden olan Kayseri ve Afyon’da yumurta fiyatlarına bir zam daha geldi. Sözcü'nün haberine göre; duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları yükselirken, yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Afyon’un Başmakçı ilçesinde, geçen hafta tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurtanın fiyatı 4 lira 70 kuruşa yükseldi. Eski ana yumurta 4 lira 55 kuruştan 4 lira 65 kuruşa çıkarken, yeni ana yumurtanın fiyatı ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa ulaştı. Kayseri’de de benzer bir fiyat artışı yaşandı. Geçen hafta 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa yükseldi. Eski ana yumurtanın tanesi ise 4 lira 43 kuruştan 4 lira 51 kuruşa çıktı. Üreticiler, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/market-rafinda-buyuk-degisim-kahverengi-yumurta-satilmayacak-1093288617.html
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yumurta, organik yumurta, zam, ara zam, ek zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, tüketici fiyat endeksi (tüfe), kayseri, afyon
yumurta, organik yumurta, zam, ara zam, ek zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, tüketici fiyat endeksi (tüfe), kayseri, afyon

Yumurta fiyatlarına zam geldi

17:16 10.02.2025
© Sputnik / Александр КряжевRusya yumurta
Rusya yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatlarına 6 ila 10 kuruş arasında zam yapıldı. Duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları yükselirken, yarka, piliç ve kılavuz yumurtada değişiklik olmadı. Başmakçı’da duble yumurtanın tanesi 4.70 TL’ye, Kayseri’de ise 4.58 TL’ye yükseldi.
Yumurta fiyatları 6 ila 10 kuruş arasında zamlanarak duble, eski ana ve yeni ana yumurtada artış gösterdi.
Yumurta üretiminin önemli merkezlerinden olan Kayseri ve Afyon’da yumurta fiyatlarına bir zam daha geldi. Sözcü'nün haberine göre; duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları yükselirken, yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Afyon’un Başmakçı ilçesinde, geçen hafta tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurtanın fiyatı 4 lira 70 kuruşa yükseldi. Eski ana yumurta 4 lira 55 kuruştan 4 lira 65 kuruşa çıkarken, yeni ana yumurtanın fiyatı ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa ulaştı.
Kayseri’de de benzer bir fiyat artışı yaşandı. Geçen hafta 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa yükseldi. Eski ana yumurtanın tanesi ise 4 lira 43 kuruştan 4 lira 51 kuruşa çıktı. Üreticiler, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirtti.
yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
DÜNYA
Market rafında büyük değişim: Kahverengi yumurta satılmayacak
2 Şubat, 21:46
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