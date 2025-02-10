https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yumurta-fiyatlarina-zam-geldi-1093541738.html

Yumurta fiyatlarına zam geldi

Yumurta fiyatlarına zam geldi

Sputnik Türkiye

Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatlarına 6 ila 10 kuruş arasında zam yapıldı. Duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları yükselirken, yarka, piliç ve kılavuz... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T17:16+0300

2025-02-10T17:16+0300

2025-02-10T17:16+0300

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Yumurta fiyatları 6 ila 10 kuruş arasında zamlanarak duble, eski ana ve yeni ana yumurtada artış gösterdi.Yumurta üretiminin önemli merkezlerinden olan Kayseri ve Afyon’da yumurta fiyatlarına bir zam daha geldi. Sözcü'nün haberine göre; duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları yükselirken, yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Afyon’un Başmakçı ilçesinde, geçen hafta tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurtanın fiyatı 4 lira 70 kuruşa yükseldi. Eski ana yumurta 4 lira 55 kuruştan 4 lira 65 kuruşa çıkarken, yeni ana yumurtanın fiyatı ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa ulaştı. Kayseri’de de benzer bir fiyat artışı yaşandı. Geçen hafta 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa yükseldi. Eski ana yumurtanın tanesi ise 4 lira 43 kuruştan 4 lira 51 kuruşa çıktı. Üreticiler, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirtti.

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