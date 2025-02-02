https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/market-rafinda-buyuk-degisim-kahverengi-yumurta-satilmayacak-1093288617.html
Market rafında büyük değişim: Kahverengi yumurta satılmayacak
Market rafında büyük değişim: Kahverengi yumurta satılmayacak
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Milyonlarca tüketicinin alışkın olduğu kahverengi yumurta market raflarından 5 yıl içinde kalkacak. Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T21:46+0300
2025-02-02T21:46+0300
2025-02-02T21:46+0300
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Almanya'da süpermarketlerde kahverengi yumurtaların yerine beyaz yumurta satışı yapılacak.Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, kahverengi yumurtaların giderek azaldığını ve yakın gelecekte tamamen ortadan kalkabileceğini açıkladı. Schönecke, "Günümüzde kahverengi yumurtalar giderek daha az üretiliyor ve yakında süpermarketlerde hiç kalmayabilir" dedi. Beyaz yumurta üreten tavukların ömrünün daha uzun olması nedeniyle üreticilerin daha verimli ve ekonomik olan beyaz yumurta üretimine yönelmesinin kahverengi yumurta üretimini sekteye uğrattığı ifade edildi. Süpermarketlerde yumurtaların yüzde 30'unun kahverengi olduğunu belirten Schönecke 5 yıl içinde tamamen beyaz yumurtaya geçişin tamamlanacağını açıkladı. Kahverengi yumurtaların 2030 yılına kadar süpermarketlerden tamamen kalkacağı ancak bazı bölgesel işletmelerin ürünü sunmaya devam edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/ciftciyi-soke-eden-kesif-tavuk-yumurtasinin-icinden-bir-yumurta-daha-cikti-1093287648.html
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yumurta, organik yumurta, sürpriz yumurta, halk yumurta, market, zincir market, almanya, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi
Market rafında büyük değişim: Kahverengi yumurta satılmayacak
Milyonlarca tüketicinin alışkın olduğu kahverengi yumurta market raflarından 5 yıl içinde kalkacak. Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, kahverengi yumurtaların giderek nadir hale geldiğini ve yakın zamanda tamamen ortadan kalkarak yerini beyaz yumurtalara bırakacağını duyurdu.
Almanya'da süpermarketlerde kahverengi yumurtaların yerine beyaz yumurta satışı yapılacak.
Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, kahverengi yumurtaların giderek azaldığını ve yakın gelecekte tamamen ortadan kalkabileceğini açıkladı. Schönecke, "Günümüzde kahverengi yumurtalar giderek daha az üretiliyor ve yakında süpermarketlerde hiç kalmayabilir" dedi. Beyaz yumurta üreten tavukların ömrünün daha uzun olması nedeniyle üreticilerin daha verimli ve ekonomik olan beyaz yumurta üretimine yönelmesinin kahverengi yumurta üretimini sekteye uğrattığı ifade edildi.
Süpermarketlerde yumurtaların yüzde 30'unun kahverengi olduğunu belirten Schönecke 5 yıl içinde tamamen beyaz yumurtaya geçişin tamamlanacağını açıkladı. Kahverengi yumurtaların 2030 yılına kadar süpermarketlerden tamamen kalkacağı ancak bazı bölgesel işletmelerin ürünü sunmaya devam edeceği belirtildi.