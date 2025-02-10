https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yapay-zeka-taradi-bakanlik-ceza-yazdi-kadin-dogum-uzmani-53-milyon-liralik-gelirini-65-milyon-lira-1093535197.html

Yapay zeka taradı, bakanlık ceza yazdı: Kadın doğum uzmanı 53 milyon liralık gelirini 6.5 milyon lira olarak bildirdi

Yapay zeka taradı, bakanlık ceza yazdı: Kadın doğum uzmanı 53 milyon liralık gelirini 6.5 milyon lira olarak bildirdi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehane sahibi bazı hekimlere yönelik inceleme başlatırken ilk aşamada muayene, estetik ve... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T16:03+0300

2025-02-10T16:03+0300

2025-02-10T16:03+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

anadolu ajansı (aa)

hazine

mali

mehmet şimşek

türkiye

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Maliye, kayıt dışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörlere yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor.Yapay zeka ile maliye incelemesiGİB tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.Beyan edilenle gerçek kazanç arasında yüzde 400 farkÖzel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi.13 milyar lira hasılat gelir dışıYapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.Ameliyat gelirlerinde farkGenel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Kadın doğum uzmanı gelirini düşük gösterdiBu çalışmada bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.Estetik işlemlerden elde edilen gelirler de incelendiSon yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı.Kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmesine başlandı.Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/maliye-150-sanatciyi-mercek-altina-almisti-bazi-isimler-ortaya-cikti-1093418112.html

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hazine ve maliye bakanlığı, anadolu ajansı (aa), hazine, mali, mehmet şimşek, türkiye, doktor, doktor raporu, reçete