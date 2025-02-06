https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/maliye-150-sanatciyi-mercek-altina-almisti-bazi-isimler-ortaya-cikti-1093418112.html

Maliye, 150 sanatçıyı mercek altına almıştı: Bazı isimler ortaya çıktı

Maliye, 150 sanatçıyı mercek altına almıştı: Bazı isimler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), gelirlerini düşük gösterdiği belirlenen ünlü isimlerin banka hesap hareketlerini detaylı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:49+0300

2025-02-06T11:49+0300

2025-02-06T11:49+0300

türkiye

serenay sarıkaya

halit ergenç

hazine

inceleme

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları incelemeye aldı.Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi üzerinden yapılan analizlerde, ünlülerin gelir beyanlarının banka hesaplarına gelen tutarlarla örtüşmediği belirlendi. Bu kapsamda 150 sanatçının vergi kaçırdığı şüphesiyle incelemeye tabi tutulduğu öğrenildi.Ünlü isimler soruşturma kapsamındaSabah Gazetesi’nin haberine göre, incelemeye alınan 150 ünlü isim arasında Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin ve Duman grubunun da bulunduğu öne sürüldü.Vergi Denetim Kurulu’nun incelediği sanatçılar, banka hesaplarındaki hareketlilik ile gelir beyanlarını karşılaştırarak analiz ediyor. Şüpheli görülen durumlar için ek incelemeler yapılacak ve vergi kaçırdığı tespit edilen isimlere cezai yaptırım uygulanabilecek.

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serenay sarıkaya, halit ergenç, hazine, inceleme