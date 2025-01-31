https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yapay-zeka-yarisi-devam-ederken-italya-deepseeki-yasakladi-1093219170.html

Yapay zeka yarışı devam ederken: İtalya, DeepSeek'i yasakladı

Yapay zeka yarışı devam ederken: İtalya, DeepSeek'i yasakladı

Sputnik Türkiye

İtalya, Çin merkezli yapay zeka asistanı DeepSeek'i Apple ve Google'ın uygulama indirme platformlarından kaldırdı. İtalya Veri Koruma Otoritesi, Çinli... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T00:11+0300

2025-01-31T00:11+0300

2025-01-31T00:11+0300

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İtalya, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek’i, İtalya Veri Koruma Otoritesi'nin, yapay zeka sohbet botunun politikaları hakkında soruşturma başlattığını duyurduktan kısa bir süre sonra, Apple ve Google platformlarındaki uygulama mağazalarından kaldırdı.İtalya Veri Koruma Otoritesi, Çinli şirkete hangi kişisel verilerin toplandığı, bu verilerin hangi kaynaklardan alındığı, ne amaçla kullanıldığı, hangi yasal dayanaklarla işlendiği ve verilerin Çin’de depolanıp depolanmadığı konusunda bilgi talebi gönderdiklerini açıkladı. İtalya'nın talebi, DeepSeek ile ilgili yapılan ilk düzenleyici hamlelerden biri.İtalya Veri Koruma Otoritesi, DeepSeek’e 20 gün süre tanıdı. Ancak, 24 saatten daha kısa bir süre sonra, uygulama İtalya'daki Apple uygulama mağazası ve Google Android uygulama mağazalarından kaldırıldı.Uygulama, daha önce indiren Apple ve Android kullanıcıları için hala çalışmakta, ayrıca medya raporlarına göre, diğer Avrupa ülkelerinde indirilebilir durumda olduğu belirtiliyor.İtalya hükümeti, 2023 yılında ChatGPT yapay zeka uygulamalarının kullanımını, gizlilik endişeleri nedeniyle kısa bir süreliğine yasaklamıştı ve geçen ay gizlilik denetleyicisi, AI şirketi OpenAI’yi iddia edilen suistimaller nedeniyle 15 milyon euro (15,6 milyon ABD doları) para cezasına çarptırmıştı. Bu cezanın şu anda temyiz aşamasında olduğu bilinirken, İtalya, daha önce Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi şirketlere de büyük para cezaları uygulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/deepseek-piyasalari-altust-etmisti-beklenen-aciklama-geldi-openaiin-ceosu-sam-altman-bile-sokta-1093122292.html

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