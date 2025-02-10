https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/valilik-duyurdu-yarin-okullar-tatil-mi-1093548048.html
Valilik duyurdu: Yarın okullar tatil mi?
Valilik duyurdu: Yarın okullar tatil mi?
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı çoğu yerde trafikte aksamalara neden oldu. Ülke genelinde öğrenciler kar tatili beklentisi içine... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T22:08+0300
2025-02-10T22:08+0300
2025-02-10T22:09+0300
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Okulların 11 Şubat Salı günü tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamalar merak konusu oldu.Ordu Valiliği, Akkuş ilçesinde 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, İstanbul'da da AKOM, soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle halkı uyardı. Yetkililer Silivri ve Çatalca gibi yüksek bölgelerde kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtirken okulların İstanbul genelinde tatil olup olmayacağı henüz açıklanmadı.Yarın hava nasıl olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbula-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-akom-ve-istanbul-valiliginden-saatli-alarm-1093541017.html
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yarın okullar tatil mi, okul yarın açık mı, ordu akkuş tatil mi
yarın okullar tatil mi, okul yarın açık mı, ordu akkuş tatil mi
Valilik duyurdu: Yarın okullar tatil mi?
22:08 10.02.2025 (güncellendi: 22:09 10.02.2025)
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı çoğu yerde trafikte aksamalara neden oldu. Ülke genelinde öğrenciler kar tatili beklentisi içine girerken Ordu Valiliği, Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki, tatil olan il ve ilçeler neresi?
Okulların 11 Şubat Salı günü tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamalar merak konusu oldu.
Ordu Valiliği, Akkuş ilçesinde 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, İstanbul'da da AKOM, soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle halkı uyardı. Yetkililer Silivri ve Çatalca gibi yüksek bölgelerde kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtirken okulların İstanbul genelinde tatil olup olmayacağı henüz açıklanmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın
hakim olacağını ifade etti.
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlı havanın hakim olacağı
belirtildi.
Yağışların Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde
olacağı açıklandı.