https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/valilik-duyurdu-yarin-okullar-tatil-mi-1093548048.html

Valilik duyurdu: Yarın okullar tatil mi?

Valilik duyurdu: Yarın okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı çoğu yerde trafikte aksamalara neden oldu. Ülke genelinde öğrenciler kar tatili beklentisi içine... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

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Okulların 11 Şubat Salı günü tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamalar merak konusu oldu.Ordu Valiliği, Akkuş ilçesinde 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, İstanbul'da da AKOM, soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle halkı uyardı. Yetkililer Silivri ve Çatalca gibi yüksek bölgelerde kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtirken okulların İstanbul genelinde tatil olup olmayacağı henüz açıklanmadı.Yarın hava nasıl olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbula-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-akom-ve-istanbul-valiliginden-saatli-alarm-1093541017.html

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yarın okullar tatil mi, okul yarın açık mı, ordu akkuş tatil mi