https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/vakifbank-italyan-basantrenor-giovanni-guidetti-ile-devam-dedi-3-yil-daha-takimin-basinda-1093532076.html

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile devam dedi: 3 yıl daha takımın başında

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile devam dedi: 3 yıl daha takımın başında

Sputnik Türkiye

VakıfBank, 2008'den bu yana kadın voleybol takımının başında bulunan başantrenör Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T12:40+0300

2025-02-10T12:40+0300

2025-02-10T12:40+0300

spor

vakıfbank

giovanni guidetti

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VakıfBank Spor Kulübü, 2008'den bu yana kadın voleybol takımının başında bulunan başantrenör Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank'ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak." denildi.3. kez Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiGiovanni Guidetti, VakıfBank'la 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'de 7 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Şampiyonlar Kupası kazandı.VakıfBank, Guidetti'nin başantrenörlüğü döneminde adını 3 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

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