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Öldüğü iddia edilmişti: İş insanı Asil Nadir'in sağlık durumunu eşi Nur Nadir açıkladı
Öldüğü iddia edilmişti: İş insanı Asil Nadir'in sağlık durumunu eşi Nur Nadir açıkladı
Sputnik Türkiye
Hastanede tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi Nur Nadir yaptı. Nadir eşinin bilincinin açık olduğunu duyurdu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T11:54+0300
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Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'in dün hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Eşi Nur Nadir haberi yalanlarken bu sabah Asil Nadir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı, iş insanının durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu belirtti. Öldü haberi çıktı eşi açıklama yaptıUzun süredir hastanede tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in son durumunu eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından açıkladı. Dün Nadir'in öldüğü haberlerinin ardından eşi Nur Nadir durumu yalanlamış, acil kan isteğinde bulunmuştu. Dün akşam Nadir için aranan kan bulundu ve yeniden hayata döndürüldü.Durumu iyi Nur Nadir, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Asil Nadir'in bilincinin açık, durumunun da iyi olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/unlu-is-insani-asil-nadir-hayatini-kaybetti-1093427317.html
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asil nadir öldü mü, asil nadir hasta mı, asil nadir yaşıyor mu
asil nadir öldü mü, asil nadir hasta mı, asil nadir yaşıyor mu

Öldüğü iddia edilmişti: İş insanı Asil Nadir'in sağlık durumunu eşi Nur Nadir açıkladı

11:54 07.02.2025
© Fotoğraf : TwitterAsil Nadir
Asil Nadir - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Hastanede tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi Nur Nadir yaptı. Nadir eşinin bilincinin açık olduğunu duyurdu.
Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'in dün hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Eşi Nur Nadir haberi yalanlarken bu sabah Asil Nadir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı, iş insanının durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu belirtti.

Öldü haberi çıktı eşi açıklama yaptı

Uzun süredir hastanede tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in son durumunu eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından açıkladı. Dün Nadir'in öldüğü haberlerinin ardından eşi Nur Nadir durumu yalanlamış, acil kan isteğinde bulunmuştu. Dün akşam Nadir için aranan kan bulundu ve yeniden hayata döndürüldü.

Durumu iyi

Nur Nadir, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Asil Nadir'in bilincinin açık, durumunun da iyi olduğunu söyledi.
Asil Nadir - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Ünlü iş insanı Asil Nadir'in yakınlarından açıklama geldi: 'Hayatını kaybetti' iddialarına yalanlama
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