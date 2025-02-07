https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/oldugu-iddia-edilmisti-is-insani-asil-nadirin-saglik-durumunu-esi-nur-nadir-acikladi-1093457950.html

Öldüğü iddia edilmişti: İş insanı Asil Nadir'in sağlık durumunu eşi Nur Nadir açıkladı

Öldüğü iddia edilmişti: İş insanı Asil Nadir'in sağlık durumunu eşi Nur Nadir açıkladı

Sputnik Türkiye

Hastanede tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı eşi Nur Nadir yaptı. Nadir eşinin bilincinin açık olduğunu duyurdu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T11:54+0300

2025-02-07T11:54+0300

2025-02-07T11:54+0300

yaşam

asil nadir

kıbrıs

iş insanı

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Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'in dün hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Eşi Nur Nadir haberi yalanlarken bu sabah Asil Nadir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı, iş insanının durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu belirtti. Öldü haberi çıktı eşi açıklama yaptıUzun süredir hastanede tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in son durumunu eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından açıkladı. Dün Nadir'in öldüğü haberlerinin ardından eşi Nur Nadir durumu yalanlamış, acil kan isteğinde bulunmuştu. Dün akşam Nadir için aranan kan bulundu ve yeniden hayata döndürüldü.Durumu iyi Nur Nadir, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Asil Nadir'in bilincinin açık, durumunun da iyi olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/unlu-is-insani-asil-nadir-hayatini-kaybetti-1093427317.html

kıbrıs

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asil nadir öldü mü, asil nadir hasta mı, asil nadir yaşıyor mu