https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/survivorda-buyuk-kavga-izleyici-saskina-dondu-acun-ilicali-devreye-girdi-adem-diskalifiye-mi-oluyor-1093516851.html

Survivor’da büyük kavga, izleyici şaşkına döndü, Acun Ilıcalı devreye girdi: Adem diskalifiye mi oluyor?

Survivor’da büyük kavga, izleyici şaşkına döndü, Acun Ilıcalı devreye girdi: Adem diskalifiye mi oluyor?

Sputnik Türkiye

Survivor 2025’te tansiyon doruktaydı! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan büyük kavga sosyal medyada olay oldu. Çılgın Sedat’ın sakatlığı düelloya... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T07:22+0300

2025-02-10T07:22+0300

2025-02-10T07:22+0300

yaşam

survivor

adem

yunus emre

survivor all star

acun ilıcalı

acun medya

tv8

tv8

ada

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Survivor 2025’te Gönüllüler ile All Star arasındaki mücadele, hem parkurda hem de ada konseyinde tansiyonu yükseltti. Geceye damga vuran olay ise Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik oldu. Sinirlerine hakim olamayan Adem’in Sedat’a doğru sert bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı."Pişmiş pişmiş gülüyorsun" diyerek çıkış yapan Adem’e, Sedat’ın "Ne güleceğim" yanıtı ortamı daha da kızıştırdı. Yaşanan bu gerginlik sırasında ekranlar bir anda karardı, izleyiciler neler olduğunu anlamakta zorlandı. Peki, Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’ı dövdü mü? Diskalifiye olacak mı? Bu soruların yanıtı herkesin merak konusu.Dokunulmazlık oyununda zafer mavi takımın olduHeyecan dolu gecede sadece kavga konuşulmadı. Dokunulmazlık oyunu da nefes kesti. Mavi Takım, müthiş bir mücadeleyle Kırmızı Takımı 12-9 mağlup ederek ödülün sahibi oldu. Bu zaferle birlikte Gönüllüler takımı, moral açısından avantajlı bir konuma geçti.Çılgın Sedat sakatlandı, düello yarıda kaldıAdem ile yaşanan olayın ardından Çılgın Sedat’ın parkurda Batuhan Gökgöz ile yaptığı düello, Sedat’ın sakatlanması nedeniyle yarıda kaldı. Yapım ekibi, düellonun 10 Şubat akşamı oynanacağını açıkladı. İzleyiciler, Sedat’ın sağlık durumu ve parkura geri dönüp dönemeyeceğini yakından takip ediyor.Ada konseyinde 4. eleme adayı belli olduGecenin bir diğer önemli gelişmesi eleme adaylarının açıklanmasıydı. Daha önceki günlerde eleme potasına giren Mehmet Özyay, Sedat ve Batuhan Gökgöz’ün ardından, 4. eleme adayı Yunus Emre oldu. Yunus Emre’nin eleme potasına yazılması, sosyal medyada Gönüllüler Takımı arasında çatlak mı var? sorusunu gündeme getirdi.Adem diskalifiye olacak mı? Gözler ada konseyindeKavganın ardından gözler, ada konseyinde alınacak karara çevrildi. Adem Kılıççı’nın diskalifiye edilip edilmeyeceği, Survivor 10 Şubat bölümünde netlik kazanacak. Fragmanda Adem ile Acun Ilıcalı’nın baş başa yaptığı konuşma dikkat çekerken, konseyden çıkacak karar Survivor 2025’in geleceğini şekillendirebilir.Survivor fragmanı ve yeni bölüm heyecanıYayınlanan fragmanda Adem ve Sedat arasında yaşanan kavganın yankıları sürerken, Adem’in takım arkadaşları ve yapım ekibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar ekrana geldi. İzleyiciler, hem takım içi dengeleri hem de Sedat’ın sağlık durumunu merakla bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/uyanmakta-zorlaniyor-musunuz-kronik-sabah-yorgunlugu-yasiyorsaniz-hemen-dikkate-alin-hangi-1093516296.html

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