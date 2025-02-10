https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/survivorda-buyuk-kavga-izleyici-saskina-dondu-acun-ilicali-devreye-girdi-adem-diskalifiye-mi-oluyor-1093516851.html
Survivor’da büyük kavga, izleyici şaşkına döndü, Acun Ilıcalı devreye girdi: Adem diskalifiye mi oluyor?
Survivor’da büyük kavga, izleyici şaşkına döndü, Acun Ilıcalı devreye girdi: Adem diskalifiye mi oluyor?
Sputnik Türkiye
Survivor 2025’te tansiyon doruktaydı! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan büyük kavga sosyal medyada olay oldu. Çılgın Sedat’ın sakatlığı düelloya... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:22+0300
2025-02-10T07:22+0300
2025-02-10T07:22+0300
yaşam
survivor
adem
yunus emre
survivor all star
acun ilıcalı
acun medya
tv8
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Survivor 2025’te Gönüllüler ile All Star arasındaki mücadele, hem parkurda hem de ada konseyinde tansiyonu yükseltti. Geceye damga vuran olay ise Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik oldu. Sinirlerine hakim olamayan Adem’in Sedat’a doğru sert bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı."Pişmiş pişmiş gülüyorsun" diyerek çıkış yapan Adem’e, Sedat’ın "Ne güleceğim" yanıtı ortamı daha da kızıştırdı. Yaşanan bu gerginlik sırasında ekranlar bir anda karardı, izleyiciler neler olduğunu anlamakta zorlandı. Peki, Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’ı dövdü mü? Diskalifiye olacak mı? Bu soruların yanıtı herkesin merak konusu.Dokunulmazlık oyununda zafer mavi takımın olduHeyecan dolu gecede sadece kavga konuşulmadı. Dokunulmazlık oyunu da nefes kesti. Mavi Takım, müthiş bir mücadeleyle Kırmızı Takımı 12-9 mağlup ederek ödülün sahibi oldu. Bu zaferle birlikte Gönüllüler takımı, moral açısından avantajlı bir konuma geçti.Çılgın Sedat sakatlandı, düello yarıda kaldıAdem ile yaşanan olayın ardından Çılgın Sedat’ın parkurda Batuhan Gökgöz ile yaptığı düello, Sedat’ın sakatlanması nedeniyle yarıda kaldı. Yapım ekibi, düellonun 10 Şubat akşamı oynanacağını açıkladı. İzleyiciler, Sedat’ın sağlık durumu ve parkura geri dönüp dönemeyeceğini yakından takip ediyor.Ada konseyinde 4. eleme adayı belli olduGecenin bir diğer önemli gelişmesi eleme adaylarının açıklanmasıydı. Daha önceki günlerde eleme potasına giren Mehmet Özyay, Sedat ve Batuhan Gökgöz’ün ardından, 4. eleme adayı Yunus Emre oldu. Yunus Emre’nin eleme potasına yazılması, sosyal medyada Gönüllüler Takımı arasında çatlak mı var? sorusunu gündeme getirdi.Adem diskalifiye olacak mı? Gözler ada konseyindeKavganın ardından gözler, ada konseyinde alınacak karara çevrildi. Adem Kılıççı’nın diskalifiye edilip edilmeyeceği, Survivor 10 Şubat bölümünde netlik kazanacak. Fragmanda Adem ile Acun Ilıcalı’nın baş başa yaptığı konuşma dikkat çekerken, konseyden çıkacak karar Survivor 2025’in geleceğini şekillendirebilir.Survivor fragmanı ve yeni bölüm heyecanıYayınlanan fragmanda Adem ve Sedat arasında yaşanan kavganın yankıları sürerken, Adem’in takım arkadaşları ve yapım ekibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar ekrana geldi. İzleyiciler, hem takım içi dengeleri hem de Sedat’ın sağlık durumunu merakla bekliyor.
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Survivor’da büyük kavga, izleyici şaşkına döndü, Acun Ilıcalı devreye girdi: Adem diskalifiye mi oluyor?
Survivor 2025’te tansiyon doruktaydı! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan büyük kavga sosyal medyada olay oldu. Çılgın Sedat’ın sakatlığı düelloya damga vururken, eleme adayları ve yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detaylar heyecanı artırdı. İşte Survivor’da yaşananlar ve merak edilenler.
Survivor 2025’te Gönüllüler ile All Star arasındaki mücadele, hem parkurda hem de ada konseyinde tansiyonu yükseltti. Geceye damga vuran olay ise Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik oldu. Sinirlerine hakim olamayan Adem’in Sedat’a doğru sert bir şekilde yürüdüğü anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"Pişmiş pişmiş gülüyorsun" diyerek çıkış yapan Adem’e, Sedat’ın "Ne güleceğim" yanıtı ortamı daha da kızıştırdı. Yaşanan bu gerginlik sırasında ekranlar bir anda karardı, izleyiciler neler olduğunu anlamakta zorlandı. Peki, Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’ı dövdü mü? Diskalifiye olacak mı? Bu soruların yanıtı herkesin merak konusu.
Dokunulmazlık oyununda zafer mavi takımın oldu
Heyecan dolu gecede sadece kavga konuşulmadı. Dokunulmazlık oyunu da nefes kesti. Mavi Takım, müthiş bir mücadeleyle Kırmızı Takımı 12-9 mağlup ederek ödülün sahibi oldu. Bu zaferle birlikte Gönüllüler takımı, moral açısından avantajlı bir konuma geçti.
Çılgın Sedat sakatlandı, düello yarıda kaldı
Adem
ile yaşanan olayın ardından Çılgın Sedat’ın parkurda Batuhan Gökgöz
ile yaptığı düello, Sedat’ın sakatlanması nedeniyle yarıda kaldı. Yapım ekibi, düellonun 10 Şubat akşamı
oynanacağını açıkladı. İzleyiciler, Sedat’ın sağlık durumu ve parkura geri dönüp dönemeyeceğini yakından takip ediyor.
Ada konseyinde 4. eleme adayı belli oldu
Gecenin bir diğer önemli gelişmesi eleme adaylarının açıklanmasıydı. Daha önceki günlerde eleme potasına giren Mehmet Özyay
, Sedat
ve Batuhan Gökgöz’ün
ardından, 4. eleme adayı Yunus Emre
oldu. Yunus Emre’nin eleme potasına yazılması, sosyal medyada Gönüllüler Takımı arasında çatlak mı var? sorusunu gündeme getirdi.
Adem diskalifiye olacak mı? Gözler ada konseyinde
Kavganın ardından gözler, ada konseyinde alınacak karara çevrildi. Adem Kılıççı’nın diskalifiye edilip edilmeyeceği
, Survivor 10 Şubat bölümünde netlik kazanacak. Fragmanda Adem ile Acun Ilıcalı’nın
baş başa yaptığı konuşma dikkat çekerken, konseyden çıkacak karar Survivor
2025’in geleceğini şekillendirebilir.
Survivor fragmanı ve yeni bölüm heyecanı
Yayınlanan fragmanda Adem ve Sedat arasında yaşanan kavganın yankıları sürerken, Adem’in takım arkadaşları ve yapım ekibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar ekrana geldi. İzleyiciler, hem takım içi dengeleri hem de Sedat’ın sağlık durumunu merakla bekliyor.