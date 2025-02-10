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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ukraynali-siginmacilar-polonyadan-kitleler-halinde-kacmaya-basladi-1093541401.html
'Ukraynalı sığınmacılar, Polonya'dan kitleler halinde kaçmaya başladı'
'Ukraynalı sığınmacılar, Polonya'dan kitleler halinde kaçmaya başladı'
Sputnik Türkiye
Polonya'da bulunan Ukraynalı sığınmacıların kitleler halinde Almanya'ya geçiş yaptığı belirtildi. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T17:11+0300
2025-02-10T17:11+0300
ukrayna krizi
avrupa
almanya
polonya
ukrayna
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
avrupa istatistik ofisi
sputnik
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Varşova merkezli InPoland haber portalı, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine dayanarak yayınladığı haberde, Polonya'daki Ukraynalı sığınmacıların bu ülkeden kitleler halinde kaçmaya başladığını ve Almanya'ya gittiği yazdı.Haberde, "Almanya, AB'de Ukraynalı sığınmacılar için en arzu edilen ülke haline geldi. Eurostat raporuna göre Polonya'ya 150 bin kişiden fazla fark atan Almanya'da 2024 sonu itibarıyla 1 milyon 140 binden fazla Ukrayna vatandaşı yaşıyor" dendi.InPoland, 2022'de 1 milyon 300 binden fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan Polonya'da ise 2024 sonu itibarıyla bu rakamın yaklaşık 938 bine gerilediğine dikkat çekti.Site, Ukraynalı sığınmacıların Polonya'dan Almanya'ya göç etmesinin başlıca nedenleri arasında daha yüksek maaş, sosyal yardımlar ve yüksek kalitede sağlık hizmetlerinin yer aldığını belirtti.Alman hükümetine göre, Ağustos 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı yaşıyor ve bunların büyük çoğunluğunu sığınmacılar oluşturuyordu. Bu kişilerin sadece 266 bini istihdam edilirken, 100 bini ise dil ve uyum kurslarına katıldı. Bununla beraber, istatistiklere göre 717 bin Ukraynalı işsizlik yardımı aldı.Almanya Anayasa ve Egemenlik Konseyi Başkanı Ralf Niemeyer, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Alman halkının Ukraynalı sığınmacılara yönelik tutumunun çatışmaların başlamasından bu yana kötüleştiğini ve Ukraynalılara kitleler halinde sosyal ödeme yapılması konusunda soru işaretleri olduğunu söylemişti.Daha önce Polonya Ukraynalı sığınmacılara yönelik destek programını sonlandırmıştı. Polonya'da Ukraynalı sığınmacıları evlerinde barındıran ev sahiplerine kişi başı günlük 40 zloti (yaklaşık 10 dolar) ödenmesini öngören uygulamaya da son verilmiş, sığınmacılara yapılan 300 zloti (yaklaşık 75 dolar) tutarındaki tek seferlik ödemeler de durdurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-dhc-lideri-pusilinle-bir-araya-geldi-mariupol-sakinleri-orada-kalmali-1093539202.html
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avrupa, almanya, polonya, ukrayna, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), avrupa istatistik ofisi, sputnik
avrupa, almanya, polonya, ukrayna, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), avrupa istatistik ofisi, sputnik

'Ukraynalı sığınmacılar, Polonya'dan kitleler halinde kaçmaya başladı'

17:11 10.02.2025
© AP Photo / Michal DyjukUkrayna- Polonya- Rusya
Ukrayna- Polonya- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
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Polonya'da bulunan Ukraynalı sığınmacıların kitleler halinde Almanya'ya geçiş yaptığı belirtildi.
Varşova merkezli InPoland haber portalı, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine dayanarak yayınladığı haberde, Polonya'daki Ukraynalı sığınmacıların bu ülkeden kitleler halinde kaçmaya başladığını ve Almanya'ya gittiği yazdı.

Haberde, "Almanya, AB'de Ukraynalı sığınmacılar için en arzu edilen ülke haline geldi. Eurostat raporuna göre Polonya'ya 150 bin kişiden fazla fark atan Almanya'da 2024 sonu itibarıyla 1 milyon 140 binden fazla Ukrayna vatandaşı yaşıyor" dendi.

InPoland, 2022'de 1 milyon 300 binden fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan Polonya'da ise 2024 sonu itibarıyla bu rakamın yaklaşık 938 bine gerilediğine dikkat çekti.

Site, Ukraynalı sığınmacıların Polonya'dan Almanya'ya göç etmesinin başlıca nedenleri arasında daha yüksek maaş, sosyal yardımlar ve yüksek kalitede sağlık hizmetlerinin yer aldığını belirtti.

Alman hükümetine göre, Ağustos 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı yaşıyor ve bunların büyük çoğunluğunu sığınmacılar oluşturuyordu. Bu kişilerin sadece 266 bini istihdam edilirken, 100 bini ise dil ve uyum kurslarına katıldı. Bununla beraber, istatistiklere göre 717 bin Ukraynalı işsizlik yardımı aldı.

Almanya Anayasa ve Egemenlik Konseyi Başkanı Ralf Niemeyer, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Alman halkının Ukraynalı sığınmacılara yönelik tutumunun çatışmaların başlamasından bu yana kötüleştiğini ve Ukraynalılara kitleler halinde sosyal ödeme yapılması konusunda soru işaretleri olduğunu söylemişti.

Daha önce Polonya Ukraynalı sığınmacılara yönelik destek programını sonlandırmıştı. Polonya'da Ukraynalı sığınmacıları evlerinde barındıran ev sahiplerine kişi başı günlük 40 zloti (yaklaşık 10 dolar) ödenmesini öngören uygulamaya da son verilmiş, sığınmacılara yapılan 300 zloti (yaklaşık 75 dolar) tutarındaki tek seferlik ödemeler de durdurulmuştu.
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