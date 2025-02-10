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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-dhc-lideri-pusilinle-bir-araya-geldi-mariupol-sakinleri-orada-kalmali-1093539202.html
Putin, DHC lideri Puşilin'le bir araya geldi: 'Mariupol sakinleri orada kalmalı'
Putin, DHC lideri Puşilin'le bir araya geldi: 'Mariupol sakinleri orada kalmalı'
Sputnik Türkiye
Putin ve Puşilin, Kremlin'de buluştu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde sosyal alanda yapılan çalışmaları masaya yatırdı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T15:45+0300
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ukrayna krizi
denis puşilin
mariupol
donetsk
avdeyevka
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
vladimir putin
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Mariupol'de yaşayan sakinlerin kentin yeniden yapılandırılması sırasında yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere yerleştirilmemesi gerektiğini belirtti.Putin, Kremlin'de DHC lideri Denis Puşilin'i kabul ederek bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmaları ele aldı.DHC'deki sosyal çalışmalara ilişkin bilgi veren Puşilin, Mariupol'de şimdiye dek yaklaşık 4 bin 800 dairenin devreye alındığını, yapımı devam eden binalarla birlikte bu sayının 5 binin üzerine çıkacağını anlattı.DHC yönetiminin inşaat işlerini yatırımcı firmalara yaptırdığını, yatırımcıların daireleri satmak istediğini ve bunun anlaşılır bir durum olduğunu kaydeden Putin de, "Ancak bu binalarda yaşayan insanlar uzak yerlere taşındırılamaz. Onlar bu muhite alıştı, belki de yakınlarındaki bazı sosyal tesisleri vesaire kullanıyorlardı" dedi.'Donetsk'te durum tamamen farklı'Diğer taraftan Puşilin, 2025 yılında Donetsk-Makeyevka bölgesinde de inşaat çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.Puşilin, "Cephe hattının geri çekildiğini ve Avdeyevka'nın, Kurahovo'nun özgürleştirildiğini ele alırsak, artık Donetsk'teki durum da tamamen farklı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rus-disisleri-ukrayna-muzakereleri-icin-somut-teklif-almadik-1093537230.html
mariupol
donetsk
avdeyevka
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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denis puşilin, mariupol, donetsk, avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), vladimir putin, rusya
denis puşilin, mariupol, donetsk, avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), vladimir putin, rusya

Putin, DHC lideri Puşilin'le bir araya geldi: 'Mariupol sakinleri orada kalmalı'

15:45 10.02.2025
© POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным
Президент Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© POOL
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Putin ve Puşilin, Kremlin'de buluştu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde sosyal alanda yapılan çalışmaları masaya yatırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Mariupol'de yaşayan sakinlerin kentin yeniden yapılandırılması sırasında yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere yerleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Putin, Kremlin'de DHC lideri Denis Puşilin'i kabul ederek bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmaları ele aldı.

DHC'deki sosyal çalışmalara ilişkin bilgi veren Puşilin, Mariupol'de şimdiye dek yaklaşık 4 bin 800 dairenin devreye alındığını, yapımı devam eden binalarla birlikte bu sayının 5 binin üzerine çıkacağını anlattı.

DHC yönetiminin inşaat işlerini yatırımcı firmalara yaptırdığını, yatırımcıların daireleri satmak istediğini ve bunun anlaşılır bir durum olduğunu kaydeden Putin de, "Ancak bu binalarda yaşayan insanlar uzak yerlere taşındırılamaz. Onlar bu muhite alıştı, belki de yakınlarındaki bazı sosyal tesisleri vesaire kullanıyorlardı" dedi.

'Donetsk'te durum tamamen farklı'

Diğer taraftan Puşilin, 2025 yılında Donetsk-Makeyevka bölgesinde de inşaat çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Puşilin, "Cephe hattının geri çekildiğini ve Avdeyevka'nın, Kurahovo'nun özgürleştirildiğini ele alırsak, artık Donetsk'teki durum da tamamen farklı" ifadelerini kullandı.
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