https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/putin-dhc-lideri-pusilinle-bir-araya-geldi-mariupol-sakinleri-orada-kalmali-1093539202.html

Putin, DHC lideri Puşilin'le bir araya geldi: 'Mariupol sakinleri orada kalmalı'

Putin, DHC lideri Puşilin'le bir araya geldi: 'Mariupol sakinleri orada kalmalı'

Sputnik Türkiye

Putin ve Puşilin, Kremlin'de buluştu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde sosyal alanda yapılan çalışmaları masaya yatırdı. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T15:45+0300

2025-02-10T15:45+0300

2025-02-10T15:45+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

mariupol

donetsk

avdeyevka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Mariupol'de yaşayan sakinlerin kentin yeniden yapılandırılması sırasında yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere yerleştirilmemesi gerektiğini belirtti.Putin, Kremlin'de DHC lideri Denis Puşilin'i kabul ederek bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmaları ele aldı.DHC'deki sosyal çalışmalara ilişkin bilgi veren Puşilin, Mariupol'de şimdiye dek yaklaşık 4 bin 800 dairenin devreye alındığını, yapımı devam eden binalarla birlikte bu sayının 5 binin üzerine çıkacağını anlattı.DHC yönetiminin inşaat işlerini yatırımcı firmalara yaptırdığını, yatırımcıların daireleri satmak istediğini ve bunun anlaşılır bir durum olduğunu kaydeden Putin de, "Ancak bu binalarda yaşayan insanlar uzak yerlere taşındırılamaz. Onlar bu muhite alıştı, belki de yakınlarındaki bazı sosyal tesisleri vesaire kullanıyorlardı" dedi.'Donetsk'te durum tamamen farklı'Diğer taraftan Puşilin, 2025 yılında Donetsk-Makeyevka bölgesinde de inşaat çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.Puşilin, "Cephe hattının geri çekildiğini ve Avdeyevka'nın, Kurahovo'nun özgürleştirildiğini ele alırsak, artık Donetsk'teki durum da tamamen farklı" ifadelerini kullandı.

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mariupol

donetsk

avdeyevka

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya

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denis puşilin, mariupol, donetsk, avdeyevka, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), vladimir putin, rusya