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Türkiye'de müzik tercihleri belli oldu: Aylık 130 bin TL üstü kazananlar arabesk dinliyor
Türkiye'de müzik tercihleri belli oldu: Aylık 130 bin TL üstü kazananlar arabesk dinliyor
Sputnik Türkiye
Genar Türkiye Raporu'nun Ocak ayı araştırması Türk toplumunun müzik tercihini ortaya çıkardı. Türkiye'de en çok tercih edilen türler arasında Türk Halk Müziği... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin müzik dinleme verilerine göre 130 bin TL üstü kazananların arabesk sevdiği ortaya çıktı.Türkiye genelinde 2 bin 200 kişiyle yapılan araştırmaya göre toplumun büyük çoğunluğunun Türkçe müzik dinlediği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Türk Halk Müziği en çok dinlenen müzik türü olarak öne çıkarken onu sırasıyla Arabesk, Türk Pop, Türk Sanat Müziği ve Türkü takip etti. Aylık geliri 130 bin TL ve üzeri olan üst gelir grubundaki katılımcıların ise en çok Arabesk müziği dinledikleri belirlendi.Araştırma, kadınlar ve erkekler arasında müzik tercihlerinde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Kadınların yüzde 18.8’i Türk Pop müziği dinlediğini belirtirken, bu oran erkeklerde yüzde 8.2’de kaldı. Kadınlar ayrıca Türk Sanat Müziği ve Türkü’yü erkeklere göre daha fazla tercih etti. Erkeklerin ise Arabesk müziğe daha fazla ilgi gösterdiği açıklandı. Gençlerin yüzde 24.4’ü en çok Türk Pop müziği dinlediğini belirtirken, orta yaş grubunda Arabesk öne çıktı. 55 yaş üstü katılımcılar ise Türk Halk Müziği’ni en çok dinleyen kesim oldu. Araştırma, siyasi tercihlerin de müzik zevklerini etkilediğini ortaya koydu. Tasavvuf müziği dinleyenler arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) seçmenleri öne çıkarken, AK Partili ve CHP’li katılımcıların müzik tercihlerinde benzerlikler görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sezen-aksudan-5-yil-sonra-buyuk-surpriz-yeni-album-geliyor-ismi-belli-oldu-1093528031.html
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müzik, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik, pop, pop kültürü, arabesk, zengin, türk halk müziği, türk halkı, türkü
müzik, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik, pop, pop kültürü, arabesk, zengin, türk halk müziği, türk halkı, türkü

Türkiye'de müzik tercihleri belli oldu: Aylık 130 bin TL üstü kazananlar arabesk dinliyor

23:49 10.02.2025 (güncellendi: 23:50 10.02.2025)
© Aleksandr KryajevSputnik Kulaklık
Sputnik Kulaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Aleksandr Kryajev
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Genar Türkiye Raporu'nun Ocak ayı araştırması Türk toplumunun müzik tercihini ortaya çıkardı. Türkiye'de en çok tercih edilen türler arasında Türk Halk Müziği, Arabesk ve Türk Pop ön plana çıktı. Aylık geliri 130 bin TL ve üstü olanlar Arabesk dinlerken, gençler Türk Pop, yaşlılar ise Türk Halk Müziği dinledi.
Türkiye’nin müzik dinleme verilerine göre 130 bin TL üstü kazananların arabesk sevdiği ortaya çıktı.
Türkiye genelinde 2 bin 200 kişiyle yapılan araştırmaya göre toplumun büyük çoğunluğunun Türkçe müzik dinlediği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Türk Halk Müziği en çok dinlenen müzik türü olarak öne çıkarken onu sırasıyla Arabesk, Türk Pop, Türk Sanat Müziği ve Türkü takip etti. Aylık geliri 130 bin TL ve üzeri olan üst gelir grubundaki katılımcıların ise en çok Arabesk müziği dinledikleri belirlendi.
Araştırma, kadınlar ve erkekler arasında müzik tercihlerinde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Kadınların yüzde 18.8’i Türk Pop müziği dinlediğini belirtirken, bu oran erkeklerde yüzde 8.2’de kaldı. Kadınlar ayrıca Türk Sanat Müziği ve Türkü’yü erkeklere göre daha fazla tercih etti. Erkeklerin ise Arabesk müziğe daha fazla ilgi gösterdiği açıklandı.
Gençlerin yüzde 24.4’ü en çok Türk Pop müziği dinlediğini belirtirken, orta yaş grubunda Arabesk öne çıktı. 55 yaş üstü katılımcılar ise Türk Halk Müziği’ni en çok dinleyen kesim oldu. Araştırma, siyasi tercihlerin de müzik zevklerini etkilediğini ortaya koydu. Tasavvuf müziği dinleyenler arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) seçmenleri öne çıkarken, AK Partili ve CHP’li katılımcıların müzik tercihlerinde benzerlikler görüldü.
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