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Trump’tan Filistinliler için ‘yeni bir yer’ inşa etme sözü: ‘Oraya geri dönemeyecekler’
Trump’tan Filistinliler için ‘yeni bir yer’ inşa etme sözü: ‘Oraya geri dönemeyecekler’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Gazze'yi yeniden inşa etme planının Filistinlilerin oraya dönme ihtimalini içermediğini belirtti. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T18:16+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna demecinde Gazze'yi yeniden inşa etme planında Filistinlilerin eski topraklarına dönme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, onlar için yeni güvenli topluluklar inşa edileceğini ifade etti.Trump, Filistinlilerin Gazze’ye dönüş hakkıyla ilgili soruya, “Hayır, oraya geri dönemeyecekler” yanıtını verdi.“Eğer şimdi geri dönerlerse, orasının tekrar yaşanabilir hale gelmesi yıllar alacak” diye ekleyen Trump, bölgenin bu haliyle yaşam için uygun olmadığına dikkat çekti.Gazze’nin yönetimini bir yatırım projesi olarak değerlendirdiğini vurgulayan Trump, şunları söyledi:ABD Başkanı, Filistinliler için çatışma bölgelerinden uzakta, yeni ve daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.Donald Trump daha önce Gazze’yi ‘satın almaya ve sahiplenmeye hazır’ olduğunu söyleyerek, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürmüş, “(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir” ifadelerini kullanmıştı.Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, “Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-baskani-trump-israil-gazze-seridini-abdye-teslim-edecek-1093427601.html
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abd, beyaz saray, donald trump, gazze, gazze şeridi, fox news, filistinli

Trump’tan Filistinliler için ‘yeni bir yer’ inşa etme sözü: ‘Oraya geri dönemeyecekler’

18:16 10.02.2025 (güncellendi: 18:31 10.02.2025)
© Getty Images / Anna MoneymakerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
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ABD Başkanı Trump, Gazze'yi yeniden inşa etme planının Filistinlilerin oraya dönme ihtimalini içermediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna demecinde Gazze'yi yeniden inşa etme planında Filistinlilerin eski topraklarına dönme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, onlar için yeni güvenli topluluklar inşa edileceğini ifade etti.
Trump, Filistinlilerin Gazze’ye dönüş hakkıyla ilgili soruya, “Hayır, oraya geri dönemeyecekler” yanıtını verdi.
“Eğer şimdi geri dönerlerse, orasının tekrar yaşanabilir hale gelmesi yıllar alacak” diye ekleyen Trump, bölgenin bu haliyle yaşam için uygun olmadığına dikkat çekti.
Gazze’nin yönetimini bir yatırım projesi olarak değerlendirdiğini vurgulayan Trump, şunları söyledi:

Geçici olarak bizim kontrolümüzde olacaktır. Bunu geleceğe yönelik bir gayrimenkul projesi olarak düşünün. Bu harika bir arazi olacak.

ABD Başkanı, Filistinliler için çatışma bölgelerinden uzakta, yeni ve daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Donald Trump daha önce Gazze’yi ‘satın almaya ve sahiplenmeye hazır’ olduğunu söyleyerek, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürmüş, “(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir” ifadelerini kullanmıştı.
Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, “Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar” demişti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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ABD Başkanı Trump: İsrail, Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edecek
6 Şubat, 14:58
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