ABD Başkanı Trump: İsrail, Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edecek

Gazze Şeridi, savaşın sonunda İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi kişiler, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Böylece gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, türünün en büyük ve en etkileyici projelerinden birinin inşasına başlayacak. ABD'den hiçbir askere ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar sağlanacak.