https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-baskani-trump-israil-gazze-seridini-abdye-teslim-edecek-1093427601.html
ABD Başkanı Trump: İsrail, Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edecek
ABD Başkanı Trump: İsrail, Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:58+0300
2025-02-06T14:58+0300
2025-02-06T15:32+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi ile alakalı sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde savaşın bitmesinin ardından İsrail'in Gazze'yi ABD'ye teslim edeceğini öne sürdü. Trump, paylaşımında şu sözlere yer verdi:Trump, dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Trump'ın Netanyahu'ya daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmede Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Yaptığı açıklamada, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve biz de bununla ilgili bir iş yapacağız" diyerek, 'bölgede ekonomik bir kalkınma yaratacağını ve güvenli bir yer haline getireceğini' belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/pentagon-sefi-hegseth-gazzeye-asker-gonderme-ihtimalinden-cok-uzagiz-1093428661.html
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donald trump, gazze, israil, son dakika, benyamin netanyahu, gazze şeridi, truth social, abd, ortadoğu
donald trump, gazze, israil, son dakika, benyamin netanyahu, gazze şeridi, truth social, abd, ortadoğu
ABD Başkanı Trump: İsrail, Gazze Şeridi'ni ABD'ye teslim edecek
14:58 06.02.2025 (güncellendi: 15:32 06.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Gazze'ye devralacağını söyleyen Trump, "Çatışmaların sonunda Gazze Şeridi İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi ile alakalı sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde savaşın bitmesinin ardından İsrail'in Gazze'yi ABD'ye teslim edeceğini öne sürdü. Trump, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Gazze Şeridi, savaşın sonunda İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi kişiler, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Böylece gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, türünün en büyük ve en etkileyici projelerinden birinin inşasına başlayacak. ABD'den hiçbir askere ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar sağlanacak.
Trump, dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Trump'ın Netanyahu'ya daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmede Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Yaptığı açıklamada, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve biz de bununla ilgili bir iş yapacağız" diyerek, 'bölgede ekonomik bir kalkınma yaratacağını ve güvenli bir yer haline getireceğini' belirtmişti.