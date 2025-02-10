https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bati-guney-kafkasyayi-istikrarsizlastirma-cabalarindan-vazgecmiyor-1093521363.html
Rusya: Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor
Rusya: Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor
Sputnik Türkiye
ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), dayatılan değil kendi kurallarına göre oynamayı seçen Gürcistan’ı cezalandırma kararı aldığına dikkat çeken Rus diplomat... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:16+0300
2025-02-10T09:16+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği röportajda, Batı’nın Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarına devam ettiğini söyledi.Galuzin, “Gerçekten de Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiş değil. Gürcistan bunun açık bir örneği. ABD ve AB, kendisine dayatılan kurallar yerine aniden kendi kurallarıyla oynamaya cesaret eden bu ülkeyi cezalandırmaya karar verdi” ifadesini kullandı.Batı’nın, Gürcistan’ın içişlerine arsızca müdahale ettiğini, halkının ve seçimle iktidara gelen yetkililerinin bağımsız tercihini barış ve refah lehine değiştirmeye çalıştığını söyleyen Rus diplomat, “Ültimatomlarla Tiflis’i, Batı ya da Moskova diye sahte bir seçimle karşı karşıya bırakıyorlar” diyerek şu değerlendirmede bulundu:Batı’nın Ermenistan’da da AB’nin ‘gözlem’ olduğu iddia edilen ama aslında keşif amaçlı olan misyon sayesinde yerini sabitlemeye çalıştığına dikkat çeken Galuzin, “Ermenistan için Rusya’nın yerini almayı hayal ediyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, batı, abd, avrupa birliği, ab, güney kafkasya, gürcistan, ermenistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, batı, abd, avrupa birliği, ab, güney kafkasya, gürcistan, ermenistan
Rusya: Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor
ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), dayatılan değil kendi kurallarına göre oynamayı seçen Gürcistan’ı cezalandırma kararı aldığına dikkat çeken Rus diplomat Galuzin, Batı’nın Ermenistan’ı Rusya’nın yer aldığı ittifaklarla ilişki kesmeye kışkırttığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği röportajda, Batı’nın Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarına devam ettiğini söyledi.
Galuzin, “Gerçekten de Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiş değil. Gürcistan bunun açık bir örneği. ABD ve AB, kendisine dayatılan kurallar yerine aniden kendi kurallarıyla oynamaya cesaret eden bu ülkeyi cezalandırmaya karar verdi” ifadesini kullandı.
Batı’nın, Gürcistan’ın içişlerine arsızca müdahale ettiğini, halkının ve seçimle iktidara gelen yetkililerinin bağımsız tercihini barış ve refah lehine değiştirmeye çalıştığını söyleyen Rus diplomat, “Ültimatomlarla Tiflis’i, Batı ya da Moskova diye sahte bir seçimle karşı karşıya bırakıyorlar” diyerek şu değerlendirmede bulundu:
Gürcistan’ı, Rusya'ya karşı Abhazya ve Güney Osetya'da ‘ikinci cephe’ açma macerasına itmeye çalıştılar. Gürcü halkının kendilerine yabancı olan çıkarlar uğruna kan dökmesini istediler. Aynı zamanda, Uluslararası Güney Kafkasya Güvenlik ve İstikrar Toplantısı kapsamında, Amerikalılar ve AB’liler ikiyüzlü davranarak barış tezleri öne sürüyorlar.
Batı’nın Ermenistan’da da AB’nin ‘gözlem’ olduğu iddia edilen ama aslında keşif amaçlı olan misyon sayesinde yerini sabitlemeye çalıştığına dikkat çeken Galuzin, “Ermenistan için Rusya’nın yerini almayı hayal ediyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Erivan'ı Rusya'nın yer aldığı ittifaklarla ilişkilerini kesmesi için kışkırtıyorlar. Ancak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Ermenistan'ın güvenliğinin temel taşı, Avrasya Ekonomik Birliği de ekonomik refahının garantisi.