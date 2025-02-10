https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bati-guney-kafkasyayi-istikrarsizlastirma-cabalarindan-vazgecmiyor-1093521363.html

Rusya: Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor

Rusya: Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor

Sputnik Türkiye

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), dayatılan değil kendi kurallarına göre oynamayı seçen Gürcistan’ı cezalandırma kararı aldığına dikkat çeken Rus diplomat... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:16+0300

2025-02-10T09:16+0300

2025-02-10T09:16+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği röportajda, Batı’nın Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarına devam ettiğini söyledi.Galuzin, “Gerçekten de Batı, Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiş değil. Gürcistan bunun açık bir örneği. ABD ve AB, kendisine dayatılan kurallar yerine aniden kendi kurallarıyla oynamaya cesaret eden bu ülkeyi cezalandırmaya karar verdi” ifadesini kullandı.Batı’nın, Gürcistan’ın içişlerine arsızca müdahale ettiğini, halkının ve seçimle iktidara gelen yetkililerinin bağımsız tercihini barış ve refah lehine değiştirmeye çalıştığını söyleyen Rus diplomat, “Ültimatomlarla Tiflis’i, Batı ya da Moskova diye sahte bir seçimle karşı karşıya bırakıyorlar” diyerek şu değerlendirmede bulundu:Batı’nın Ermenistan’da da AB’nin ‘gözlem’ olduğu iddia edilen ama aslında keşif amaçlı olan misyon sayesinde yerini sabitlemeye çalıştığına dikkat çeken Galuzin, “Ermenistan için Rusya’nın yerini almayı hayal ediyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bmgknin-yetki-vermedigi-baris-gucu-ordumuz-icin-mesru-hedef-1093517477.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, batı, abd, avrupa birliği, ab, güney kafkasya, gürcistan, ermenistan