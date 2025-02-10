https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/trump-prens-harryi-sinir-disi-etmiyor-karisiyla-yeterince-sorunu-var-1093531607.html

Trump, Prens Harry'i sınır dışı etmiyor: Karısıyla yeterince sorunu var

Trump, Prens Harry'i sınır dışı etmiyor: Karısıyla yeterince sorunu var

Sputnik Türkiye

ABD'de yasa dışı göçmenleri sınır dışı çalışmalarına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye eşi Meghan Markle ile birlikte yerleşen İngiliz Prensi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T12:11+0300

2025-02-10T12:11+0300

2025-02-10T12:11+0300

yaşam

prens harry

donald trump

meghan markle

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ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiltere kraliyetinden ayrılan Prens Harry, ABD'ye yerleşmişti. Binlerce kaçak göçmeni ve mülteciyi sınır dışı eden ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a yaptığı açılmada Prens Harry'yi sınır dışı etme gibi bir planı olmadığını belirtti. Harry'nin göçmenlik statüsü başkent Washington'da dava konusu oldu. Heritage Foundation adlı tink tank kuruluşu, Harry'nin geçmişte uyuşturucu kullandığını ve bu nedenle ABD vizesi almasının engellenmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı. NYP'un haberine göre Trump gündeme gelen bu iddialar sonrasında "Onu rahat bırakacağım" dediği ve ayrıca "Karısıyla yeterince sorunu var. O (eşi) berbat biri" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

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Sputnik Türkiye

prens harry, donald trump, meghan markle