https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/trump-prens-harryi-sinir-disi-etmiyor-karisiyla-yeterince-sorunu-var-1093531607.html
Trump, Prens Harry'i sınır dışı etmiyor: Karısıyla yeterince sorunu var
Trump, Prens Harry'i sınır dışı etmiyor: Karısıyla yeterince sorunu var
Sputnik Türkiye
ABD'de yasa dışı göçmenleri sınır dışı çalışmalarına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye eşi Meghan Markle ile birlikte yerleşen İngiliz Prensi... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T12:11+0300
2025-02-10T12:11+0300
2025-02-10T12:11+0300
yaşam
prens harry
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meghan markle
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ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiltere kraliyetinden ayrılan Prens Harry, ABD'ye yerleşmişti. Binlerce kaçak göçmeni ve mülteciyi sınır dışı eden ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a yaptığı açılmada Prens Harry'yi sınır dışı etme gibi bir planı olmadığını belirtti. Harry'nin göçmenlik statüsü başkent Washington'da dava konusu oldu. Heritage Foundation adlı tink tank kuruluşu, Harry'nin geçmişte uyuşturucu kullandığını ve bu nedenle ABD vizesi almasının engellenmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı. NYP'un haberine göre Trump gündeme gelen bu iddialar sonrasında "Onu rahat bırakacağım" dediği ve ayrıca "Karısıyla yeterince sorunu var. O (eşi) berbat biri" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/bati-basini-trump-putin-hakkinda-tutuklama-karari-cikaran-ucm-savcisina-yaptirim-uyguladi-1093497726.html
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prens harry, donald trump, meghan markle
prens harry, donald trump, meghan markle
Trump, Prens Harry'i sınır dışı etmiyor: Karısıyla yeterince sorunu var
ABD'de yasa dışı göçmenleri sınır dışı çalışmalarına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye eşi Meghan Markle ile birlikte yerleşen İngiliz Prensi Harry'nin sınır dışı edilmeyeceğini duyurdu. Trump "Karısıyla yeterince sorunu var" dedi.
ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiltere kraliyetinden ayrılan Prens Harry, ABD'ye yerleşmişti. Binlerce kaçak göçmeni ve mülteciyi sınır dışı eden ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a yaptığı açılmada Prens Harry'yi sınır dışı etme gibi bir planı olmadığını belirtti.
Harry'nin göçmenlik statüsü başkent Washington'da dava konusu oldu. Heritage Foundation adlı tink tank kuruluşu, Harry'nin geçmişte uyuşturucu kullandığını ve bu nedenle ABD vizesi almasının engellenmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı. NYP'un haberine göre Trump gündeme gelen bu iddialar sonrasında "Onu rahat bırakacağım" dediği ve ayrıca "Karısıyla yeterince sorunu var. O (eşi) berbat biri" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.