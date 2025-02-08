https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/bati-basini-trump-putin-hakkinda-tutuklama-karari-cikaran-ucm-savcisina-yaptirim-uyguladi-1093497726.html

Batı basını: Trump, Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM savcısına yaptırım uyguladı

Batı basını: Trump, Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM savcısına yaptırım uyguladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han'a yaptırım uyguladığı bildirildi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T18:44+0300

2025-02-08T18:44+0300

2025-02-08T18:43+0300

dünya

abd

donald trump

kerim han

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

yaptırım

batı

rusya içişleri bakanlığı

vladimir putin

israil

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Batı basınında çıkan haberlere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ekonomik ve seyahatle ilgili yaptırımlardan etkilenen ilk kişi oldu.ABD vatandaşları veya müttefiklerine yönelik soruşturmalara yanıt olarak alınan önlemlerin bir parçası olan yaptırımlar arasında, Han’ın ABD’deki varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağının yer aldığı belirtildi.Daha önce Trump, Washington ve İsrail de dahil olmak üzere müttefiklerine karşı eylemleri nedeniyle UCM’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Kararnamede ABD'nin ‘UCM ihlallerinden’ sorumlu olanlara karşı önemli tedbirler uygulayacağı belirtiliyor.UCM ise ABD'nin kararını kınayarak dünya genelinde adaleti sağlamaya devam edeceğini açıklamıştı.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

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batı

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abd, donald trump, kerim han, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yaptırım, batı, rusya içişleri bakanlığı, vladimir putin, israil, ukrayna, mariya lvova belova