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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/bati-basini-trump-putin-hakkinda-tutuklama-karari-cikaran-ucm-savcisina-yaptirim-uyguladi-1093497726.html
Batı basını: Trump, Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM savcısına yaptırım uyguladı
Batı basını: Trump, Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM savcısına yaptırım uyguladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han'a yaptırım uyguladığı bildirildi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T18:44+0300
2025-02-08T18:43+0300
dünya
abd
donald trump
kerim han
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
yaptırım
batı
rusya içişleri bakanlığı
vladimir putin
israil
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Batı basınında çıkan haberlere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ekonomik ve seyahatle ilgili yaptırımlardan etkilenen ilk kişi oldu.ABD vatandaşları veya müttefiklerine yönelik soruşturmalara yanıt olarak alınan önlemlerin bir parçası olan yaptırımlar arasında, Han’ın ABD’deki varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağının yer aldığı belirtildi.Daha önce Trump, Washington ve İsrail de dahil olmak üzere müttefiklerine karşı eylemleri nedeniyle UCM’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Kararnamede ABD'nin ‘UCM ihlallerinden’ sorumlu olanlara karşı önemli tedbirler uygulayacağı belirtiliyor.UCM ise ABD'nin kararını kınayarak dünya genelinde adaleti sağlamaya devam edeceğini açıklamıştı.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/macaristan-usaidden-fon-alan-kurum-ve-sahislari-ifsa-edecek-ulkelerine--hizmet-etmiyorlar-1093493957.html
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abd, donald trump, kerim han, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yaptırım, batı, rusya içişleri bakanlığı, vladimir putin, israil, ukrayna, mariya lvova belova
abd, donald trump, kerim han, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yaptırım, batı, rusya içişleri bakanlığı, vladimir putin, israil, ukrayna, mariya lvova belova

Batı basını: Trump, Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM savcısına yaptırım uyguladı

18:44 08.02.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han'a yaptırım uyguladığı bildirildi.
Batı basınında çıkan haberlere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ekonomik ve seyahatle ilgili yaptırımlardan etkilenen ilk kişi oldu.
ABD vatandaşları veya müttefiklerine yönelik soruşturmalara yanıt olarak alınan önlemlerin bir parçası olan yaptırımlar arasında, Han’ın ABD’deki varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağının yer aldığı belirtildi.
Daha önce Trump, Washington ve İsrail de dahil olmak üzere müttefiklerine karşı eylemleri nedeniyle UCM’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Kararnamede ABD'nin ‘UCM ihlallerinden’ sorumlu olanlara karşı önemli tedbirler uygulayacağı belirtiliyor.
UCM ise ABD'nin kararını kınayarak dünya genelinde adaleti sağlamaya devam edeceğini açıklamıştı.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
Denise Herbol (C-R), deputy director of the United States Agency for International Development – Iraq (USAID), and Rear Adm. Gregory Smith (L), director of the Multi-National Force-Iraq's Communications Division hold a joint press conference at the heavily fortified Green Zone area in Baghdad, 13 January 2008 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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