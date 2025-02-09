https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/bakan-mehmet-simsek-enflasyonu-yuzde-42den-yuzde-24e-dusurecegiz-1093502729.html
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri politikalarla enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceklerini belirterek, "Vatandaşımız... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T10:31+0300
2025-02-09T10:31+0300
2025-02-09T10:31+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
hazine
mehmet şimşek
enflasyon
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Bakan Şimşek, enflasyonun bu yıl yüzde 24'e düşeceğini belirtti.Bakan Şimşek'in enflasyon beklentisiVatandaşların da enflasyonun düşeceğine inanmaya başladığını bildiren Şimşek, "Para, maliye ve gelirler politikaları, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, arz yönlü politikalar, bütün güçlü bu politika çerçevesiyle enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceğiz. Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek." ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor'Sorunları köklü şekilde çözmeye odaklandıklarını aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın çok güçlü desteği var. Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklaniyor-merkez-bankasi-baskanindan-kira-enflasyonuna-iliskin-kritik-1093453618.html
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mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon, erdoğan enflasyon
mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon, erdoğan enflasyon
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri politikalarla enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceklerini belirterek, "Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek." dedi. Şimşek Erdoğan'ın, enflasyon ve hayat pahalılığını çok ciddiye aldığını söyledi.
Bakan Şimşek, enflasyonun bu yıl yüzde 24'e düşeceğini belirtti.
Bakan Şimşek'in enflasyon beklentisi
Vatandaşların da enflasyonun düşeceğine inanmaya başladığını bildiren Şimşek, "Para, maliye ve gelirler politikaları, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, arz yönlü politikalar, bütün güçlü bu politika çerçevesiyle enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceğiz. Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek." ifadelerini kullandı.
'Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor'
Sorunları köklü şekilde çözmeye odaklandıklarını aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın çok güçlü desteği var. Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor." değerlendirmesinde bulundu.