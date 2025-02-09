https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/bakan-mehmet-simsek-enflasyonu-yuzde-42den-yuzde-24e-dusurecegiz-1093502729.html

Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor

Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri politikalarla enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceklerini belirterek, "Vatandaşımız... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T10:31+0300

2025-02-09T10:31+0300

2025-02-09T10:31+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

hazine

mehmet şimşek

enflasyon

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Bakan Şimşek, enflasyonun bu yıl yüzde 24'e düşeceğini belirtti.Bakan Şimşek'in enflasyon beklentisiVatandaşların da enflasyonun düşeceğine inanmaya başladığını bildiren Şimşek, "Para, maliye ve gelirler politikaları, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, arz yönlü politikalar, bütün güçlü bu politika çerçevesiyle enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceğiz. Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek." ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor'Sorunları köklü şekilde çözmeye odaklandıklarını aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın çok güçlü desteği var. Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın hayat pahalılığı sorununu çok ciddiye alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yilin-ilk-enflasyon-raporu-aciklaniyor-merkez-bankasi-baskanindan-kira-enflasyonuna-iliskin-kritik-1093453618.html

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mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon, erdoğan enflasyon